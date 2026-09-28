Ex-CEO da Disney, Bob Chapek acusa Bob Iger de articular sua saída para tentar voltar à empresa

RESUMO ＋ Bob Chapek, ex-CEO da companhia de entretenimento Disney, afirmou nesta segunda-feira, 28, que Bob Iger articulou sua demissão em novembro de 2022 para retornar ao comando do grupo. Às vésperas do lançamento de “Behind the Castle Walls”, Chapek também acusou a Disney de reduzir sua presença na história oficial da empresa.

Bob Chapek, ex-CEO da Disney, voltou a falar nesta segunda-feira, 28, sobre sua saída da companhia às vésperas do lançamento de seu livro de memórias “Behind the Castle Walls” (Por trás das muralhas do castelo, em tradução livre).

Demitido em novembro de 2022, menos de três anos após assumir o cargo como sucessor de Bob Iger, o executivo agora afirma que sua queda foi resultado de uma articulação do próprio antecessor para tentar retornar ao comando da empresa.

“Eu acho que ele queria voltar”, disse Chapek, em entrevista à Variety, ao ser questionado sobre o motivo de Iger ter tentado minar sua posição.

Segundo o executivo, a atuação de Iger começou ainda no período em que os dois trabalhavam juntos: Iger era presidente-executivo do conselho e Chapek, CEO. Ele cita como um dos principais sinais um artigo do New York Times, de abril de 2020, que relatava que Iger estava retomando o controle da Disney durante a crise provocada pela Covid-19.

Chapek assumiu o comando da Disney em fevereiro de 2020, escolhido pelo próprio Iger como sucessor. Em novembro de 2022, porém, foi demitido e Iger voltou ao cargo de CEO. Chapek reconhece que cometeu erros durante os quase três anos à frente da empresa, mas afirma que nenhum deles justificava a decisão do conselho.

A relação entre os dois também aparece na forma como Chapek descreve o período posterior à sua saída. Segundo ele, a Disney retirou uma placa na ilha privada Castaway Cay, nas Bahamas, que fazia referência à sua atuação na construção de três novos navios. O executivo afirma ainda que a cronologia oficial da companhia foi alterada para reduzir sua presença no período em que esteve à frente da empresa.

“Mais do que isso, eles tentaram me apagar”, afirmou Chapek. Questionado se estava se referindo especificamente a Iger, respondeu: “Eu presumo”.

Chapek diz que não conversa com Iger desde que deixou a Disney e que não pretende tomar medidas legais contra a companhia. Ele afirma que já sentiu raiva pelo que aconteceu, mas que hoje considera “decepção” uma palavra mais adequada para descrever seus sentimentos após três décadas na empresa.

A Disney e representantes de Iger não comentaram as acusações apresentadas por Chapek à Variety.