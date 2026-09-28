Jão anuncia mais datas da 'Turnê Memórias Póstumas' para 2026 e 2027; saiba tudo

RESUMO ＋ A equipe do cantor Jão e a produtora de espetáculos 30e anunciaram seis novas datas da Turnê Memórias Póstumas para 2026 e 2027, com shows em cinco capitais brasileiras e Lisboa. A pré-venda para clientes do banco Itaú começa em 29 de setembro, e a venda geral abre em 1º de outubro pela plataforma Eventim.

Na última sexta-feira, 25, Jão estreou a "Turnê Memórias Póstumas" no Nubank Parque, em São Paulo. A apresentação, que teve participação especial da atriz Isabel Teixeira, reuniu mais de 60 mil pessoas e irá expandir para outros estados nos próximos meses.

A equipe de Jão, em parceria com a produtora do espetáculo, 30e, revelou seis novas datas da "Turnê Memórias Póstumas" para 2026 e 2027. O show irá passar por cinco cidades, sendo elas Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Recife e Brasília, além do retorno para São Paulo.

O cantor também irá levar a turnê para o outro lado do Atlântico, em Lisboa, Portugal.

Quais são as novas datas da 'Turnê Memórias Póstumas'?

A "Turnê Memórias Póstumas" de Jão retorna no dia 31 de outubro no Rio de Janeiro. As próximas apresentações acontecem nos dias 21 e 28 de novembro, respectivamente em Belo Horizonte e Recife.

Ainda em 2026, a turnê chega a Brasília no dia 12 de dezembro.

Para 2027, duas datas já estão marcadas: 19 de março em Lisboa e 27, do mesmo mês, em São Paulo.

Onde serão os shows?

Rio de Janeiro: Farmasi Arena

Farmasi Arena Belo Horizonte: Mineirinho

Mineirinho Recife : Arena Geraldão

: Arena Geraldão Brasília : Arena Nilson Nelson

: Arena Nilson Nelson São Paulo: Nubank Parque

Nubank Parque Lisboa: Campo Pequeno

Quando comprar ingressos?

A pré-venda exclusiva para clientes do banco Itaú tem início a partir do dia 29 de setembro, às 10h, e venda geral no dia 1 de outubro, às 10h, pela Eventim. Clientes Itaú têm pré-venda exclusiva com 30% de desconto no valor dos ingressos para compras realizadas com cartões de crédito no período.

Clientes Private Bank e Itaú Personnalité: 29 de setembro, às 10h.

Pré-venda geral Itaú Unibanco: 30 de setembro, às 10h

Venda geral: 1 de outubro, às 10h on-line, e às 11h na bilheteria oficial.

Confira os valores das entradas disponíveis:

RIO DE JANEIRO

Cadeira N3 - R$ 105,00 (meia-entrada) | R$ 147,00 (entrada social) | R$ 210,00 (inteira)

Cadeira N1 - R$ 190,00 (meia-entrada) | R$ 266,00 (entrada social) | R$ 380,00 (inteira)

Pista - R$ 225,00 (meia-entrada) | R$ 315,00 (entrada social) | R$ 450,00 (inteira)

Camarote - R$ 250,00 (meia-entrada) | R$ 350,00 (entrada social) | R$ 500,00 (inteira)

Pacote VIP Super Fã Itaú - R$ 675,00 (meia-entrada) | R$ 765,00 (entrada social) | R$ 990,00 (inteira)

BELO HORIZONTE

Cadeira Superior - R$ 105,00 (meia-entrada) | R$ 147,00 (entrada social) |

R$ 210,00 (inteira)

R$ 210,00 (inteira) Cadeira Inferior - R$ 190,00 (meia-entrada) | R$ 266,00 (entrada social) | R$ 380,00 (inteira)

Pista - R$ 225,00 (meia-entrada) | R$ 315,00 (entrada social) | R$ 450,00 (inteira)

Pacote VIP Super Fã Itaú - R$ 675,00 (meia-entrada) | R$ 765,00 (entrada social) | R$ 990,00 (inteira)

RECIFE

Cadeira Superior - R$ 105,00 (meia-entrada) | R$ 147,00 (entrada social) |

R$ 210,00 (inteira)

R$ 210,00 (inteira) Cadeira Inferior - R$ 190,00 (meia-entrada) | R$ 266,00 (entrada social) |

R$ 380,00 (inteira)

R$ 380,00 (inteira) Pista - R$ 225,00 (meia-entrada) | R$ 315,00 (entrada social) | R$ 450,00 (inteira)

Pacote VIP Super Fã Itaú - R$ 675,00 (meia-entrada) | R$ 765,00 (entrada social) | R$ 990,00 (inteira)

BRASÍLIA

Cadeira Superior - R$ 130,00 (meia-entrada) | R$ 147,00 (entrada social) |

R$ 260,00 (inteira)

R$ 260,00 (inteira) Cadeira Inferior - R$ 190,00 (meia-entrada) | R$ 266,00 (entrada social) | R$ 380,00 (inteira)

Pista - R$ 225,00 (meia-entrada) | R$ 315,00 (entrada social) | R$ 450,00 (inteira)

Pacote VIP Super Fã Itaú - R$ 675,00 (meia-entrada) | R$ 765,00 (entrada social) | R$ 990,00 (inteira)

SÃO PAULO

Cadeira superior - R$ 130,00 (meia-entrada) | R$ 208,00 (entrada social) | R$ 260,00 (inteira)

Cadeira inferior - R$ 220,00 (meia-entrada) | R$ 352,00 (entrada social) | R$ 440,00 (inteira)

Pista - R$ 247,50 (meia-entrada) | R$ 396,00 (entrada social) | R$ 495,00 (inteira)

Pacote Vip Super Fã Itaú - R$ 747,50 (meia-entrada) | R$ 896,00 (entrada social) | R$ 995,00 (inteira)

O que está incluso no Pacote Vip Super Fã Itaú?

O Pacote Vip Super Fã Itaú inclui ingresso do show para o setor Pista, entrada antecipada, credencial VIP especial, pôster da tour (edição limitada) e kit especial com itens exclusivos do merch.

Isabel Teixeira em turnê pelo Brasil

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Participação especial na apresentação em São Paulo, a atriz Isabel Teixeira abriu a turnê de Jão com um monólogo representando "a morte".

A interpretação da atriz seguiu durante toda a noite, entre uma canção ou outra, transformando o espetáculo em uma experiência teatral.