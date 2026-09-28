Jão anuncia mais datas da 'Turnê Memórias Póstumas' para 2026 e 2027; saiba tudo

Jão: cantor anuncia primeiras datas da "Turnê Memórias Póstumas" (Reprodução/Instagra/@jão)
Estagiária de jornalismo
Publicado em 28 de setembro de 2026 às 13h30.
A equipe do cantor Jão e a produtora de espetáculos 30e anunciaram seis novas datas da Turnê Memórias Póstumas para 2026 e 2027, com shows em cinco capitais brasileiras e Lisboa. A pré-venda para clientes do banco Itaú começa em 29 de setembro, e a venda geral abre em 1º de outubro pela plataforma Eventim.
Na última sexta-feira, 25, Jão estreou a "Turnê Memórias Póstumas" no Nubank Parque, em São Paulo. A apresentação, que teve participação especial da atriz Isabel Teixeira, reuniu mais de 60 mil pessoas e irá expandir para outros estados nos próximos meses.
A equipe de Jão, em parceria com a produtora do espetáculo, 30e, revelou seis novas datas da "Turnê Memórias Póstumas" para 2026 e 2027. O show irá passar por cinco cidades, sendo elas Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Recife e Brasília, além do retorno para São Paulo.
O cantor também irá levar a turnê para o outro lado do Atlântico, em Lisboa, Portugal.
A "Turnê Memórias Póstumas" de Jão retorna no dia 31 de outubro no Rio de Janeiro. As próximas apresentações acontecem nos dias 21 e 28 de novembro, respectivamente em Belo Horizonte e Recife.
Ainda em 2026, a turnê chega a Brasília no dia 12 de dezembro.
Para 2027, duas datas já estão marcadas: 19 de março em Lisboa e 27, do mesmo mês, em São Paulo.
A pré-venda exclusiva para clientes do banco Itaú tem início a partir do dia 29 de setembro, às 10h, e venda geral no dia 1 de outubro, às 10h, pela Eventim. Clientes Itaú têm pré-venda exclusiva com 30% de desconto no valor dos ingressos para compras realizadas com cartões de crédito no período.
O Pacote Vip Super Fã Itaú inclui ingresso do show para o setor Pista, entrada antecipada, credencial VIP especial, pôster da tour (edição limitada) e kit especial com itens exclusivos do merch.
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Participação especial na apresentação em São Paulo, a atriz Isabel Teixeira abriu a turnê de Jão com um monólogo representando "a morte".
A interpretação da atriz seguiu durante toda a noite, entre uma canção ou outra, transformando o espetáculo em uma experiência teatral.
A Turnê Memórias Póstumas passa pelo Rio de Janeiro em 31 de outubro, Belo Horizonte em 21 de novembro, Recife em 28 de novembro e Brasília em 12 de dezembro de 2026. Em 2027, Jão se apresenta em Lisboa no dia 19 de março e em São Paulo no dia 27 de março.
Os shows serão realizados na Farmasi Arena, no Rio de Janeiro; no Mineirinho, em Belo Horizonte; na Arena Geraldão, no Recife; e na Arena Nilson Nelson, em Brasília. A turnê também passa pelo Campo Pequeno, em Lisboa, e retorna ao Nubank Parque, em São Paulo.
A pré-venda para clientes Private Bank e Itaú Personnalité começa em 29 de setembro, às 10h, e a pré-venda geral do Itaú Unibanco abre em 30 de setembro, às 10h. A venda geral começa em 1º de outubro, às 10h pela Eventim e às 11h nas bilheterias oficiais.
Sim, clientes do banco Itaú têm 30% de desconto no valor dos ingressos durante a pré-venda exclusiva. O benefício vale para compras realizadas com cartões de crédito Itaú no período indicado.
Os ingressos custam entre R$ 105 e R$ 995, conforme a cidade, o setor e a modalidade de entrada. Há opções de meia-entrada, entrada social, inteira e Pacote VIP Super Fã Itaú.
O Pacote VIP Super Fã Itaú inclui ingresso para o setor Pista, entrada antecipada, credencial VIP especial e pôster da turnê em edição limitada. O pacote também oferece um kit com itens exclusivos de merchandising.