Marilyn Manson no The Town 2027: entenda por que o anúncio gerou críticas por parte do público

RESUMO ＋ A confirmação do cantor Marilyn Manson no festival The Town 2027, em São Paulo, em setembro, provocou críticas de parte do público. O artista, escalado para a mesma noite do Slipknot, foi acusado por diversas mulheres de abusos físicos, sexuais e psicológicos. Manson nega as acusações.

A confirmação de Marilyn Manson no The Town 2027 não foi bem recebida por parte do público, que critica a escolha de um cantor que já foi acusado por diversas mulheres de abuso físico, sexual e psicológico.

Um dos principais nomes do rock americano nos anos 1990, Manson está confirmado para se apresentar em São Paulo em setembro de 2027, na mesma noite do Slipknot.

As denúncias vieram a público principalmente a partir de 2021 e envolvem ex-namoradas e ex-funcionárias. Entre as mulheres que fizeram acusações estão as atrizes Evan Rachel Wood, de Westworld, e Esmé Bianco, de Game of Thrones, além de outras denunciantes.

Wood afirma que manteve um relacionamento com Manson a partir de 2007, quando tinha 19 anos e ele, 38. Os dois ficaram noivos em 2010 e terminaram pouco depois. Em 2021, a atriz acusou o cantor de tê-la submetido a abusos durante anos.

Manson negou as acusações feitas por Wood. Na época, afirmou que seus relacionamentos íntimos haviam sido consensuais e classificou os relatos como “distorções horríveis da realidade”.

Bianco também acusou o cantor de agressões físicas, psicológicas e sexuais. Segundo relato dado pela atriz à revista The Cut, Manson a teria chicoteado, cortado e perseguido com um machado dentro de seu apartamento em 2011. Em 2023, os dois chegaram a um acordo para encerrar o processo.

Após as acusações virem a público, Manson foi dispensado por sua gravadora, por seu empresário e pela CAA, além de perder um papel na série American Gods.

O cantor também processou Wood por difamação, mas desistiu da ação em 2024. Como parte do acordo, teve de pagar aproximadamente US$ 327 mil em honorários advocatícios à atriz, segundo a Variety.

Em 2025, o Ministério Público do Condado de Los Angeles decidiu não apresentar acusações criminais contra Manson pelas alegações de agressão sexual e violência doméstica investigadas em casos relacionados a episódios de 2009 e 2011, quando ele morava em West Hollywood.

Em janeiro de 2026, uma ação movida por Ashley Walters, ex-assistente pessoal do cantor, foi reaberta por um tribunal da Califórnia. Ela acusa Manson de agressão sexual e outros abusos que teriam ocorrido entre 2010 e 2011.

Manson foi condenado uma vez, em 2023, por um episódio envolvendo uma cinegrafista. A pena foi de 20 horas de serviço comunitário e multa. Ele também fez acordos para encerrar parte dos processos, enquanto outros casos foram encerrados pelos tribunais americanos.

Nos últimos anos, o cantor chegou a retomar as turnês pela Europa e pelos Estados Unidos, inicialmente em locais menores e depois em casas maiores. Desde a retomada da carreira, não tem falado com a imprensa e mantém os comentários de sua conta no Instagram desabilitados.

Em declaração à Folha de São Paulo, Zé Ricardo, vice-presidente artístico da Rock World, empresa responsável pelo The Town e pelo Rock in Rio, afirmou que o festival não levaria ao palco um artista condenado.

“É um cara que não foi condenado, não tem uma coisa provada”, disse. “São histórias que absolutamente não fazem parte de nada do que a gente acredita, mas nesse momento ele é um artista que estará em turnê pelo mundo."