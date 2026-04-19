Quem sai do BBB 26 hoje? Veja parcial atualizada do último Paredão

Ana Paula, Leandro Boneco e Milena estão no último Paredão do Big Brother Brasil 26. Os participantes disputam vaga na grande final do reality.

Apesar dos recentes atritos entre as sisters, as enquetes seguem indicando a eliminação de Leandro Boneco.

Vale lembrar que Juliano Floss já garantiu vaga na final depois de vencer a Prova do Finalista.

Porcentagem das enquetes

Levantamento das 17h30 deste domingo, do site Votalhada, que compila enquetes de diferentes plataformas, ainda indica a eliminação de Leandro Boneco.

Nos recortes por plataforma, os números são os seguintes:

Sites (voto da torcida): Ana Paula 17,02% x Leandro 36,32% x Milena 46,66%

YouTube: Ana Paula 12,05% x Leandro 55,41% x Milena 32,42%

X (Twitter): Ana Paula 7,20% x Leandro 69,65% x Milena 23,15%

Instagram: Ana Paula 3,50% x Leandro 61% x Milena 35,50%

Votos consolidados (CPF): Ana Paula 7,58% x Leandro 62,02% x Milena 30,36%

Na estimativa geral do Votalhada (30%/70%), Leandro lidera com 54,31%, seguido por Milena, com 35,25%, e Ana Paula, com 10,41%.

O levantamento soma 5.330.371 votos.

Na primeira parcial deste domingo de eliminação, Leandro tinha 54,85%. Agora, aparece com 54,31%, uma oscilação de 0,54 ponto percentual para baixo, mas ainda na liderança para eliminação.

Como votar?

A votação do BBB 26 acontece exclusivamente pelo gshow. Para participar, é necessário ter uma Conta Globo, com cadastro gratuito.

O sistema segue o modelo misto: o voto único, validado por CPF, tem peso de 70%, enquanto o voto da torcida, ilimitado, representa 30% da média final. A eliminação é definida pela média ponderada entre os dois formatos.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV Globo, o reality vai ao ar diariamente após a novela Três Graças, com horário variável. No Globoplay, assinantes têm acesso à transmissão ao vivo 24 horas, além de câmeras exclusivas e conteúdos extras.