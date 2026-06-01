'Backrooms': veja todos os recordes do novo fenômeno do terror

O terror "Backrooms: Um Não-Lugar" se transformou em uma das maiores estreias de 2026. Poucos dias após chegar aos cinemas, o filme dirigido por Kane Parsons registrou a maior abertura da história da A24 e assumiu a liderança das bilheterias nos Estados Unidos.

Segundo dados do Box Office Mojo, o longa arrecadou US$ 81,4 milhões em seu primeiro fim de semana no mercado norte-americano. Globalmente, a produção já soma cerca de US$ 118 milhões, consolidando um dos lançamentos mais expressivos do ano para o gênero de terror.

Os recordes alcançados por 'Backrooms'

Além da arrecadação expressiva, o longa acumulou uma série de marcas históricas desde a estreia. Entre os recordes associados ao filme estão a maior abertura da história da A24, a maior estreia de um terror original e uma das maiores arrecadações iniciais já registradas para um filme feito para o público adulto.

O desempenho também colocou "Backrooms" entre as maiores estreias da história do terror e consolidou o longa como um dos principais sucessos comerciais do ano.

O fenômeno que saiu do YouTube

O filme adapta para os cinemas o universo criado por Kane Parsons na série "The Backrooms", publicada originalmente no YouTube.

Os vídeos chamaram atenção ao explorar a ideia de uma dimensão paralela formada por corredores intermináveis, salas vazias e ambientes labirínticos que parecem familiares, mas despertam uma sensação constante de estranheza.

O conceito surgiu a partir de uma creepypasta (lendas urbanas) da internet e rapidamente se tornou um dos fenômenos mais populares do terror online, inspirando jogos, teorias e produções audiovisuais.

Kane Parsons entra para a história

O sucesso do filme também garantiu um feito inédito para seu criador. Aos 20 anos, Kane Parsons se tornou o diretor mais jovem a comandar um filme que alcançou o primeiro lugar nas bilheterias dos Estados Unidos. A marca chamou atenção da indústria por representar uma das transições mais bem-sucedidas de um criador digital para o cinema de grande escala.

Antes do longa, Parsons já era conhecido entre fãs do gênero por seus vídeos em estilo found footage, formato que simula gravações encontradas e ajuda a ampliar a sensação de realismo das histórias.

A24 conquista sua maior abertura

O desempenho de "Backrooms" também representa um marco para a A24. Conhecida por produções como "Hereditário", "Midsommar", "A Bruxa" e "Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo", a produtora alcançou com o novo terror a maior estreia doméstica de sua história.

Sobre o que é Backrooms?

A trama acompanha personagens que descobrem uma passagem para uma realidade paralela composta por corredores aparentemente infinitos e espaços que desafiam as regras do mundo real.

À medida que avançam por esse ambiente misterioso, eles enfrentam situações cada vez mais perturbadoras enquanto tentam encontrar uma saída e compreender a lógica daquele universo desconhecido.

O elenco reúne Chiwetel Ejiofor, Renate Reinsve, Mark Duplass, Finn Bennett e Lukita Maxwell.