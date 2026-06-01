Taylor Swift vai lançar musica original para 'Toy Story 5'

Taylor Swift irá fazer parte de "Toy Story 5". A cantora anunciou nesta segunda-feira, 1, que vai lançar uma música original para a trilha sonora da animação. A faixa se chama “I Knew It, I Knew You”.

A canção será lançada oficialmente na próxima sexta-feira, 5 de junho. Os fãs já podem reservar o CD no site oficial da cantora.

O anúncio confirma uma teoria que circulava entre fãs nas últimas semanas. Inicialmente, acreditava-se que Swift dublaria algum personagem. Ainda não está confirmado em qual momento do filme a música será usada. Fãs esperam que a faixa apareça em uma cena dedicada à personagem Jessie.

"Sempre sonhei em escrever para esses personagens que adoro desde que tinha 5 anos e assisti ao primeiro filme de Toy Story", escreveu Taylor em suas redes sociais após o anúncio.

It’s a *Toy* Story 🤠

You knew it! My new original song “I Knew It, I Knew You” for Disney and @Pixar’s @toystory 5 will be yours on June 5th. I’ve always dreamed of getting to write for these characters who I’ve adored since I was a 5 year old kid watching the first Toy Story… pic.twitter.com/CRdhM5eLBt — Taylor Swift (@taylorswift13) June 1, 2026

Sobre o que será 'Toy Story 5'?

Anunciado em fevereiro de 2023, o longa continua a história iniciada em 1995. A franquia acompanha Woody, Buzz e outros brinquedos que ganham consciência quando seus donos não estão olhando. No novo filme, Jessie será uma das protagonistas. Garfinho também retorna.

A trama vai mostrar os brinquedos diante de uma nova disputa pela atenção de Bonnie, criança que passou a ser a dona dos brinquedos ao final de "Toy Story 3". A personagem passa a se interessar por um tablet infantil chamado LilyPad e deixa os brinquedos tradicionais de lado com a chegada das telas. Outro personagem inédito será Smarty Pants, um brinquedo para ajudar Bonnie a usar o banheiro.

Franquia de sucesso

O primeiro "Toy Story", lançado em 1995, foi o primeiro longa-metragem da Pixar. A franquia teve dois filmes acima de US$ 1 bilhão em bilheteria: "Toy Story 3" e "Toy Story 4". Com o spin-off "Lightyear", de 2022, a franquia arrecadou mais de US$ 3,2 bilhões nas bilheterias mundiais.

Todos os longas estão disponíveis no Disney+. Toy Story 5 tem direção de Andrew Stanton e McKenna Harris.

Quando estreia 'Toy Story 5'?

A estreia no Brasil está marcada para 18 de junho de 2026.

Veja o trailer: