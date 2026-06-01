Lula reúne ministérios na quarta-feira para alinhar metas a quatro meses da eleição

O presidente Lula comanda, nesta quarta-feira (3), a segunda reunião ministerial de 2026 no Palácio do Planalto. O encontro ocorrerá na véspera do feriado de Corpus Christi e a quatro meses das eleições de outubro.

O objetivo central é alinhar as ações com o novo escalão do governo e acelerar as entregas de obras federais. Pela legislação eleitoral, o presidente só poderá participar de inaugurações até o dia 4 de julho, o que restringe o calendário de agendas públicas nos próximos meses.

O balanço do primeiro encontro

A reunião desta semana dá sequência aos trabalhos iniciados no primeiro encontro ministerial do ano, realizado em 31 de março. Naquela ocasião, o ministro da Casa Civil à época, Rui Costa, apresentou um balanço dos três primeiros anos de gestão (2023-2025).

Entre os indicadores destacados pelo governo, figuraram a retirada de 26,5 milhões de pessoas da insegurança alimentar, a queda acentuada da pobreza e o atingimento da menor taxa de desemprego da série histórica (5,4% no trimestre encerrado em janeiro de 2026). Na infraestrutura, destacou-se a execução de R$ 1,1 trilhão do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e o cumprimento antecipado da meta de 2 milhões de moradias do programa Minha Casa, Minha Vida ao final de 2025.

Diante do cenário eleitoral, Lula cobrou foco total dos auxiliares e proibiu a criação de novas agendas. “Não tem novo programa de governo. A máquina tem que continuar andando”, alertou o presidente na abertura dos trabalhos de março, reforçando que o foco até 31 de dezembro deve ser a conclusão dos projetos vigentes.

A reforma na Esplanada dos Ministérios

A primeira reunião do ano oficializou uma reforma ministerial histórica para cumprir o prazo de desincompatibilização eleitoral. Ao todo, 21 titulares deixaram seus cargos para disputar as eleições de 2026 ou coordenar campanhas em tempo integral — um recorde que superou as 14 saídas registradas no primeiro mandato de Lula, em 2006, e as 8 de Jair Bolsonaro, em 2022.

Para dar continuidade aos projetos e evitar disputas políticas, o governo promoveu majoritariamente os antigos secretários-executivos de cada área. Confira abaixo a lista dos principais ministros que deixaram o governo e quem assumiu as respectivas pastas: