Equipe de Ana Paula muda posicionamento no Paredão: 'momento de reflexão'

A equipe de Ana Paula Renault anunciou uma mudança de estratégia no último Paredão do Big Brother Brasil 26. Após adotar o posicionamento "Fora Leandro" nas votações anteriores, o grupo decidiu não indicar mais um alvo direto nesta reta final.

Em comunicado, a equipe afirmou que, a partir de agora, o público está livre para votar em quem quiser, sem qualquer orientação oficial. A mudança ocorre após o desentendimento entre Ana Paula Renault e Milena, que culminou no rompimento da aliança.

A equipe da recreadora infantil, por sua vez, segue com o posicionamento "Fora Leandro".

Leia a íntegra do comunicado:

"Renaults, vivemos um dos paredões mais intensos da temporada, à altura do momento decisivo que estamos enfrentando. Sabemos que muitos já votaram e que uma grande mobilização já foi feita, mas sentimos a importância de ter essa conversa com vocês.

Durante todo o jogo, seguimos com estratégia, cautela e, principalmente, lealdade, sempre alinhados ao que a Ana representa dentro da casa. Diante do cenário atual, entendemos que este é um momento de reflexão e de decisões individuais.

Por isso, nosso posicionamento passa a ser #FicaAna. Confiamos em vocês, na consciência de cada um e na força dessa torcida que sempre soube conduzir cada etapa até aqui".

Como votar?

A votação do BBB 26 acontece exclusivamente pelo gshow. Para participar, é necessário ter uma Conta Globo, com cadastro gratuito.

O sistema segue o modelo misto: o voto único, validado por CPF, tem peso de 70%, enquanto o voto da torcida, ilimitado, representa 30% da média final. A eliminação é definida pela média ponderada entre os dois formatos.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV Globo, o reality vai ao ar diariamente após a novela Três Graças, com horário variável. No Globoplay, assinantes têm acesso à transmissão ao vivo 24 horas, além de câmeras exclusivas e conteúdos extras.