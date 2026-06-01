Como o momento do cinema explica filmes de terror na frente de 'Star Wars' nas bilheterias

No último fim de semana, um filme dirigido por um jovem de 19 anos e com orçamento US$ 10 milhões dominou as salas de cinema do mundo. "Backrooms", de Kane Parsons, estreou na última sexta-feira, 29, e já acumulou US$ 118 milhões em bilheteria global, de acordo com a plataforma Box Office Mojo.

Apenas nos EUA foram US$ 81,5 milhões, se tornando o filme mais assistido do fim de semana. O valor é tão surpreendente que é mais que o triplo do faturamento do segundo longa de maior bilheteria no período, "Obsessão".

Este último, um filme de terror dirigido por Curry Barker, de 26 anos, produzido com um orçamento menor ainda, de aproximadamente US$ 750 mil, arrecadou US$ 26,4 milhões nos EUA durante o período. Desde a estreia, na quinzena passada, ele já acumulou uma bilheteria mundial de US$ 148 milhões.

Atrás dos dois filmes aparece "Star Wars: o Mandaloriano e Grogu", que tem tido desempenho fraco nas telonas. No final de semana, ele teve bilheteria de US$ 25 milhões.

Após uma estreia morna de US$ 165 milhões, muito abaixo do padrão da franquia épica espacial da Disney, o longa não conseguiu conquistar um número tão grande de espectadores.

O sucesso inusitado de 'Backrooms'

O desempenho de "Backrooms" surpreendeu até mesmo analistas do mercado cinematográfico. Baseado em uma série criada para o YouTube por Parsons, o filme acompanha o dono de uma loja de móveis que encontra uma passagem para um labirinto aparentemente infinito de salas vazias e desaparece.

A produção foi financiada pela A24 e pela Chernin Entertainment com orçamento estimado em US$ 10 milhões.

A estreia estabeleceu recordes. Além de se tornar a maior abertura da história da A24, o longa registrou o maior lançamento já alcançado por um filme de terror original.

Agora, aos 20 anos, Parsons também se tornou o diretor mais jovem a emplacar o filme número 1 das bilheterias norte-americanas.

O fenômeno ajuda a reforçar uma tendência observada por Hollywood nos últimos anos. De acordo com a Variety, cerca de 85% dos espectadores de "Backrooms" tinham menos de 35 anos, o que mostra a força do público jovem nas salas de cinema quando o produto desperta seu interesse.

O filme também foi impulsionado pela popularidade da mitologia dos chamados "backrooms" em plataformas como YouTube, Reddit e TikTok, onde ambientes liminares e corredores infinitos se transformaram em um fenômeno da cultura da internet.

'Obsessão', um fenômeno de baixíssimo orçamento

Se "Backrooms" impressiona pelo tamanho da estreia, "Obsessão" chama atenção pela relação entre custo e retorno financeiro.

O longa dirigido por Curry Barker custou cerca de US$ 750 mil, segundo o próprio cineasta, e já arrecadou aproximadamente US$ 148 milhões em todo o mundo.

O thriller de terror acompanha um jovem apaixonado que faz um desejo para conquistar a garota de quem gosta, mas acaba desencadeando consequências cada vez mais sombrias. Além de dirigir, Barker também escreveu e editou o filme, que marca sua estreia em longas-metragens.

Assim como Parsons, Barker construiu sua carreira inicialmente no YouTube. Antes de "Obsessão", ele era conhecido por vídeos de comédia publicados ao lado de Cooper Tomlinson.

O sucesso dos dois filmes reforça uma nova rota na indústria, que passou a buscar talentos entre criadores de conteúdo digital capazes de mobilizar grandes comunidades online.

Por que 'O Mandaloriano e Grogu' não é maior?

Enquanto produções originais conquistam o público mais jovem, "Star Wars: O Mandaloriano e Grogu" enfrenta dificuldades para manter o interesse dos espectadores.

O filme sofreu uma queda de aproximadamente 70% em sua segunda semana em cartaz nos Estados Unidos, um recuo considerado severo para uma superprodução desse porte.

Analistas disseram à Variety que o desempenho sugere que o longa não conseguiu expandir sua audiência muito além do núcleo tradicional de fãs da franquia.

Embora jovens espectadores continuem comparecendo aos cinemas em grande número, o comportamento recente indica que eles não estão necessariamente interessados em continuações, derivados ou reboots apenas por pertencerem a marcas consagradas.

'Backrooms' também é número um no Brasil

O mercado brasileiro tem muitas diferenças comparado ao norte-americano, sobretudo quanto à longevidade de títulos que conquistaram o público nacional. No país, a cinebiografia musical "Michael", em cartaz há mais de um mês, continua no segundo lugar do ranking de bilheteria de fim de semana da Comscore Brasil.

Porém, algo que os dois países têm em comum, é o sucesso de "Backrooms" e de "Obsessão". O filme de Parsons também foi o mais assistido no país entre a sexta-feira e o domingo, enquanto Barker emplacou a quarta maior bilheteria do período, também acima de "Star Wars".