Quem já foi Líder no BBB 26 até agora?

Quatro participantes já estiveram no posto mais alto do reality até agora

BBB 26: Cowboy, Babu, Maxiane e Jonas foram os Líderes do programa até o momento (Globo)

Publicado em 5 de fevereiro de 2026 às 23h58.

Em todas as edições do Big Brother Brasil, a disputa pela liderança é um dos pontos centrais do jogo. No BBB 26 não é diferente e, até agora, quatro participantes já experimentaram o poder máximo da casa e deixaram marcas diferentes em suas gestões: Alberto Cowboy, Babu Santana, Maxiane e Jonas Sulzbach. 

Alberto Cowboy

Cowboy foi o primeiro a conquistar a liderança da temporada. Com um discurso focado em estratégia e sobrevivência no jogo, ele optou por indicar Milena para o Paredão, porque a sister disse que "veteranos já tiveram sua chance". Além disso, chamou para o VIP aliados como Jonas, Sarah e Babu.

Babu Santana

Babu Santana assumiu a liderança em um momento de maior tensão entre os participantes. Babu tentou equilibrar jogo e convivência, deixando claro que suas escolhas eram baseadas tanto em estratégia quanto em afinidade pessoal, por isso indicou Matheus para o paredão, se adiantando a uma escolha que possivelmente a casa iria fazer naquela semana. No seu VIP estavam participantes como Solange Couto, Juliano Floss e Edilson.

Maxiane

Maxiane foi a terceira líder do programa, vencendo um duelo contra seu grupo (Marcelo, Breno e Marciele) com quem a sister tinha se classificado para a final da prova. Em sua liderança, Maxiane deixou claro sua rivalidade com Ana Paula Renault e indicou a sister para o Paredão. Com a volta da veterana, a pernambucana usou sua última cartada e barrou Ana Paula da sua festa.

 

Jonas Sulzbach

Jonas venceu a quarta prova do Líder do programa, após vencer duas etapas da disputa e vencer Marciele no duelo final.

Em sua liderança, o brother levou para o VIP aliados como Sarah Andrade, Sol Vega, Alberto Cowboy e Gabriela.

Com apenas quatro lideranças definidas até agora, o BBB 26 começa a engatar uma divisão em grupos. A próxima prova, que será disputada na próxima quinta-feira, 12, vai redesenhar mais uma vez os rumos do jogo e colocar mais um brother no "cargo" mais alto do programa, com poder de mandar alguém direto para a berlinda e benefícios como estar no VIP e funções estratégicas disponíveis no Quarto do Líder.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.

