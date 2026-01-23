BBB 26: quem o líder Babu colocou na Xepa?

Babu Santana: brother ganha a primeira prova do líder em sua trajetória no BBB (Globo/Manoella Mello/Reprodução)
Redação Exame
Publicado em 23 de janeiro de 2026 às 11h12.
A Prova do Líder desta semana no BBB 26 chegou ao fim na noite desta quinta-feira e consagrou Babu Santana como o novo líder do reality show. O participante venceu a etapa final da disputa e garantiu imunidade, além de vantagens estratégicas no jogo.
Ao final da prova, o brother estava visivelmente emocionado. Isso porque ele nunca havia sido líder antes durante sua participação no BBB 20.
Em 2020, Babu entrou no elenco do grupo Camarote, já conhecido pelo público por sua atuação como Tim Maia no cinema. A edição, que estreou o formato com famosos e anônimos juntos, ainda foi marcada pelo início da pandemia da covid-19, que os participantes descobriram já confinados.
Após o momento emotivo, Babu teve que escolher os participantes que estariam no VIP ou na Xepa.
Os brothers que ficaram na Xepa da semana foram os seguintes:
