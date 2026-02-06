Pop

BBB 26: os alvos do líder Jonas para o Paredão da semana

Líder da semana discute cenários de voto após conversa no Quarto do Líder

Jonas: veterano ganhou prova do líder na quinta-feira (Gshow/Reprodução)

Publicado em 6 de fevereiro de 2026 às 05h14.

No Quarto do Líder, Jonas Sulzbach conversou com Edilson e Gabriela, na madrugada desta sexta-feira, 6, sobre as possíveis indicações ao próximo Paredão. Durante o diálogo, Edilson relatou que ouviu Juliano Floss demonstrar preocupação com a chance de ir à berlinda.

Segundo o ex-jogador de futebol, Juliano afirmou estar apreensivo com a formação do Paredão. Edilson disse que deixou claro não ter como interferir nas decisões do Líder, apesar da relação de amizade entre eles.

Jonas confirmou que considera Juliano como uma alternativa de voto. O Líder apontou o nome do influenciador ao mencionar a mesa tática, ferramenta usada mais cedo para organizar suas opções de indicação.

Justificativa envolve votos anteriores

Na dinâmica, Jonas posicionou Babu Santana, Juliano Floss e Marcelo na área “Quero fora da casa”. O gaúcho explicou que os três nomes estão entre suas opções por terem participado de sua indicação anterior.

“Eles me colocaram no Paredão”, afirmou Jonas, ao relembrar a dinâmica do Big Fone, quando foi indicado em consenso pelo trio. Segundo ele, esse fator pesa na definição do voto.

O Líder também destacou que não pretende indicar alguém apenas por acreditar que a pessoa pode ser eliminada. Para Jonas, o critério principal é votar em quem demonstrou intenção de tirá-lo do jogo.

Na semana passada, Jonas enfrentou o Paredão após a indicação de Babu, Juliano e Marcelo, mas escapou da eliminação ao vencer a Prova Bate-e-Volta.

Primeira fase

Na prova do líder de quinta-feira, 5, participantes foram organizados em duas baterias. A primeira teve dez pessoas, enquanto a segunda teve nove. Cada um acessa as cabines de acordo com a numeração dos coletes.

A divisão ficou assim:

Coletes brancos:

  • Leandro
  • Solange Couto
  • Gabriela
  • Edilson
  • Marcelo
  • Jonas Sulzbach
  • Sol Vega
  • Ana Paula Renault
  • Milena
  • Juliano Floss

Coletes pretos:

  • Maxiane
  • Babu Santana
  • Chaiany
  • Breno
  • Marciele
  • Sarah Andrade
  • Jordana
  • Alberto Cowboy
  • Samira

Semifinal

Garantiram vaga na semifinal Jonas, Sol Vega, Marciele e Chaiany. Os quatro brothers precisaram pegar três cubos específicos. Os dois mais rápidos que colocarem os itens nos nichos e apertarem o botão avançariam para a final.

Final

Se classificaram para a disputa final Jonas e Marciele. Quem levou a melhor no duelo final foi Jonas. 

Com a vitória, Jonas terá a missão de indicar um participante ao paredão, além de cumprir outras funções estratégicas, como a divisão entre VIP e Xepa.

Vip e Xepa

Os participantes que estão no VIP da semana:

  • Jonas
  • Sol Vega
  • Sarah Andrade
  • Edilson
  • Alberto Cowboy
  • Gabriela
  • Maxiane

Os brothers que ficaram na Xepa da semana:

  • Breno
  • Ana Paula
  • Juliano Floss
  • Babu Santana
  • Samira
  • Marciele
  • Jordana
  • Milena
  • Chaiany
  • Solange Couto
  • Marcelo
  • Leandro

Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças.

O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana. No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.

