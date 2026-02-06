BBB 26: os alvos do líder Jonas para o Paredão da semana

Jonas: veterano ganhou prova do líder na quinta-feira (Gshow/Reprodução)
Redação Exame
Publicado em 6 de fevereiro de 2026 às 05h14.
No Quarto do Líder, Jonas Sulzbach conversou com Edilson e Gabriela, na madrugada desta sexta-feira, 6, sobre as possíveis indicações ao próximo Paredão. Durante o diálogo, Edilson relatou que ouviu Juliano Floss demonstrar preocupação com a chance de ir à berlinda.
Segundo o ex-jogador de futebol, Juliano afirmou estar apreensivo com a formação do Paredão. Edilson disse que deixou claro não ter como interferir nas decisões do Líder, apesar da relação de amizade entre eles.
Jonas confirmou que considera Juliano como uma alternativa de voto. O Líder apontou o nome do influenciador ao mencionar a mesa tática, ferramenta usada mais cedo para organizar suas opções de indicação.
Na dinâmica, Jonas posicionou Babu Santana, Juliano Floss e Marcelo na área “Quero fora da casa”. O gaúcho explicou que os três nomes estão entre suas opções por terem participado de sua indicação anterior.
“Eles me colocaram no Paredão”, afirmou Jonas, ao relembrar a dinâmica do Big Fone, quando foi indicado em consenso pelo trio. Segundo ele, esse fator pesa na definição do voto.
O Líder também destacou que não pretende indicar alguém apenas por acreditar que a pessoa pode ser eliminada. Para Jonas, o critério principal é votar em quem demonstrou intenção de tirá-lo do jogo.
Na semana passada, Jonas enfrentou o Paredão após a indicação de Babu, Juliano e Marcelo, mas escapou da eliminação ao vencer a Prova Bate-e-Volta.
Na prova do líder de quinta-feira, 5, participantes foram organizados em duas baterias. A primeira teve dez pessoas, enquanto a segunda teve nove. Cada um acessa as cabines de acordo com a numeração dos coletes.
A divisão ficou assim:
Coletes brancos:
Coletes pretos:
Garantiram vaga na semifinal Jonas, Sol Vega, Marciele e Chaiany. Os quatro brothers precisaram pegar três cubos específicos. Os dois mais rápidos que colocarem os itens nos nichos e apertarem o botão avançariam para a final.
Se classificaram para a disputa final Jonas e Marciele. Quem levou a melhor no duelo final foi Jonas.
Com a vitória, Jonas terá a missão de indicar um participante ao paredão, além de cumprir outras funções estratégicas, como a divisão entre VIP e Xepa.
Os participantes que estão no VIP da semana:
Os brothers que ficaram na Xepa da semana:
Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças.
O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana. No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.