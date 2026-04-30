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Madonna e Sabrina Carpenter lançam a música 'Bring Your Love'; ouça

Parceria marca primeiro single de 'Confessions II', novo álbum de Madonna, que chega após sete anos

Madonna e Sabrina Carpenter: artistas dividiram o palco do Coachella (X/@scorpiorule1982/Coachella/Reprodução)

Madonna e Sabrina Carpenter: artistas dividiram o palco do Coachella (X/@scorpiorule1982/Coachella/Reprodução)

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Repórter

Publicado em 30 de abril de 2026 às 19h22.

Última atualização em 30 de abril de 2026 às 19h44.

Madonna e Sabrina Carpenter lançaram o single “Bring Your Love”, primeira música do novo álbum da cantora veterana, “Confessions II”.

A faixa aposta em influências de house e disco, com as duas artistas dividindo os vocais.

A canção foi apresentada pela primeira vez durante o show de Sabrina Carpenter no segundo fim de semana do Coachella, quando Madonna surgiu como convidada surpresa.

No palco, elas também performaram “Vogue” e encerraram com “Like a Prayer”.

Confessions II” está previsto para ser lançado em 3 de julho, pela Warner Records, e marca o retorno de Madonna após sete anos sem lançar um álbum completo.

O projeto também reúne novamente a artista com o produtor Stuart Price, responsável por “Confessions on a Dance Floor”.

Nas últimas semanas, Madonna já havia divulgado a música “I Feel So Free” como prévia do novo trabalho e feito aparições surpresa em eventos em Los Angeles, como parte da divulgação do disco.

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