O detalhe inesperado no balanço da Apple: MacBooks voltaram a ser 'cool'

A Apple apresentou mais um trimestre dominado por iPhone e serviços, mas um segmento menos observado chamou atenção: os computadores Mac. A receita atingiu US$ 8,4 bilhões no trimestre encerrado em 28 de março, acima das projeções do mercado, indicando uma recuperação que não era esperada por analistas.

O número representa um crescimento anual de 6%, contrariando previsões de estabilidade. No consolidado, a empresa registrou US$ 111,2 bilhões em receita total, alta de 17% na comparação anual. Ainda que o Mac siga como coadjuvante no portfólio da companhia, o desempenho sugere uma mudança de dinâmica puxada por novas demandas.

Parte desse movimento foi atribuída ao lançamento recente do MacBook Neo, modelo voltado ao público geral, com apelo visual e preço mais competitivo. Apesar da recepção positiva, o produto esteve disponível por poucas semanas no trimestre, o que limita seu impacto imediato nos números.

Segundo o CEO Tim Cook, a procura pelo Neo ficou 'fora da curva' e ajudou a atrair novos usuários para o ecossistema Mac. A empresa também registrou recorde de clientes estreantes na categoria, um indicativo de renovação da base instalada.

Mas o fator mais relevante veio de um uso menos tradicional: a execução local de modelos de inteligência artificial. Ferramentas como OpenClaw, modelo de IA generativa, passaram a rodar diretamente em máquinas da Apple, impulsionando vendas de desktops como Mac mini e Mac Studio, que chegaram a ficar indisponíveis.

Cook afirmou que a empresa subestimou a velocidade dessa demanda. Segundo ele, esses dispositivos estão sendo usados como plataformas para ferramentas agentic, termo que descreve sistemas de IA capazes de agir de forma autônoma em tarefas complexas.

Demanda corporativa e gargalos de oferta

Além do consumidor final, empresas também passaram a adotar o Mac como base para projetos de IA. A Apple citou companhias como a Perplexity, startup de busca com inteligência artificial, que escolheu o Mac para desenvolver assistentes corporativos.

Outro movimento relevante veio do setor educacional. Redes de ensino, como as escolas públicas de Kansas City, começaram a substituir Chromebooks, laptops de baixo custo do Google, pelo MacBook Neo, uma troca que pode indicar reposicionamento da Apple em mercados antes dominados por concorrentes.

Apesar do crescimento, há sinais de limitação. A receita de Macs ficou estável na comparação trimestral, e a própria empresa reconhece restrições de oferta. Cook afirmou que pode levar 'vários meses' para equilibrar produção e demanda, especialmente nos modelos voltados à IA.