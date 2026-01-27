Pop

BBB 26: Babu usa Central do Líder e revela voto de Samira

Brothers se surpreendem ao descobrir indicação de Samira; Babu aciona recurso novamente, mas não obtém novas informações

Babu: Líder descobriu em quem Samira votou (Gshow/Reprodução)

Babu: Líder descobriu em quem Samira votou (Gshow/Reprodução)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 27 de janeiro de 2026 às 09h15.

Na tarde desta segunda-feira, 26, Babu Santana usou a Central do Líder para descobrir o voto de Samira na formação do 2º Paredão do BBB 26. Ao lado de Juliano Floss e Marcelo, o ator confirmou que a atendente votou em Gabriela.

"Descobrimos quem foi. Isso foi bom saber. Eu amei isso", reagiu Juliano. Babu completou: "Eu amei isso". Essa foi a primeira utilização do benefício por um líder nesta edição, já que Alberto Cowboy, líder anterior, não usou os cards.

Nova escuta não traz avanços

Em seguida, Babu voltou a usar a central para ouvir uma conversa entre Maxiane, Marciele e Jordana, no Quarto Sonho de Voar. As participantes, no entanto, não discutiram temas relevantes sobre o jogo.

