BBB 26: tudo o que rolou na festa da Líder Maxiane

Celebração de Maxiane reuniu romance, críticas e tensões que continuam repercutindo no reality

BBB 26: Ana Paula não cumpriu o desafio do 'Barrado no Baile' (TV Globo)

Publicado em 5 de fevereiro de 2026 às 15h33.

A festa de líder de Maxiane no BBB 26 começou na noite dessa quarta-feira, 4, e se estendeu madrugada adentro com beijos, momentos emocionantes e conversas sobre jogo. 

Ana Paula barrada

Antes da festa começar, Maxiane tinha a tarefa de barrar uma pessoa da sua festa. A Líder escolheu Ana Paula Renault para cumprir a dinâmica.

Muita emoção no início da festa

Logo ao entrar na comemoração, Maxiane se emocionou ao ver a decoração e recebeu uma carta do filho, o que levou a alguns choros de saudade e abraços entre os participantes.

Jonas e Maxiane aos beijos

Durante a festa, a pernambucana e Jonas Sulzbach trocaram beijos, chamando atenção de quem estava na pista. Em certo momento, Maxiane brincou e mais tarde convidou Jonas para ir ao Quarto do Líder, mas ele explicou que não tinha a pulseira VIP necessária.

Conversa entre aliados

Durante a festa, Babu, Juliano e Leandro e Milena conversaram na sala sobre o jogo. Babu alertou a todos que, mesmo que eles voltem de paredões, não são unanimidades.

Especulação sobre Brigido

Brothers especulam o que levou Brigido a ser eliminado no último paredão, na terça-feira, 4. Para Sarah, Edilson e Sol, o amazonense pode ter feito coisas que eles não sabem, que podem ter levado a sua eliminação.

Em outro momento, junto com Jordana, Cowboy e Sol, Sarah revelou que achava que o terceiro paredão era falso. Para ela, Brigido poderia voltar a qualquer momento.

Sister retorna após não cumprir o desafio

Ana Paula, que decidiu não cumprir o desafio "Barrado no Baile", voltou para a casa mais vigiada do Brasil após o fim da festa. Milena e Juliano comentaram sobre a comemoração para a veterana, descrevendo a festa como "chata" e que a maioria dos brothers queriam ir embora.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.

