Babu Santana, o sobrevivente: 10 paredões e um legado no BBB 20

Entrar em dez paredões no Big Brother Brasil não é para qualquer um. Sair de nove deles, então, é o suficiente para colocar alguém no hall da fama do BBB. E foi exatamente isso que Babu Santana fez no BBB 20 — temporada que virou marco na história do programa, tanto por suas reviravoltas quanto pela presença do ator, que deixou o reality como um dos nomes mais lembrados de todos os tempos.

Babu entrou no elenco do grupo Camarote, já conhecido pelo público por sua atuação como Tim Maia no cinema. A edição, que estreou o formato com famosos e anônimos juntos, ainda foi marcada pelo início da pandemia da covid-19, que os participantes descobriram já confinados.

Enquanto alianças se formavam, Babu entrava no modo sobrevivência. Em 17 semanas de jogo, enfrentou 10 paredões, escapou de nove eliminações seguidas e conquistou uma base fiel de fãs. Ganhou o apelido de “paizão” e virou um dos protagonistas da temporada mesmo sem vencer nenhuma prova decisiva.

Parceria conturbada e jogo solitário

No início do jogo, sua maior aliança foi com Felipe Prior. A dupla protagonizou votações tensas, embates com os grupos dominantes da casa e momentos de conflito entre si. Mesmo com as brigas, Prior chegou a colocar Babu no VIP em vez de outros aliados.

Após a saída do amigo, Babu seguiu sozinho. Ainda assim, manteve seu foco no jogo: escolheu Gabi Martins e Marcela como alvos, ambas eliminadas após embates com ele. A leitura estratégica foi reconhecida pelo público e até por Tiago Leifert, que o classificou como “um dos maiores sobreviventes que o programa já teve”.

Resistência, racismo e representatividade

Em uma edição com apenas dois participantes negros, Babu assumiu o papel de porta-voz de uma pauta ignorada por muitos realities: a do racismo estrutural. Sofreu comentários estereotipados dentro da casa e reagiu com firmeza. Usava o pente garfo no cabelo como símbolo de orgulho e visibilidade.

Também defendeu que Thelma Assis merecia chegar à final, o que se concretizou. Sua postura diante das tensões raciais da casa reforçou o apoio que já vinha da audiência. Fora da casa, sua imagem foi celebrada por movimentos sociais e artistas.

Último paredão e legado

No 17º paredão, Babu foi eliminado com 57,15% dos votos, contra Rafa Kalimann e Thelma, que avançaram para a final. Saiu da casa agradecendo o apoio, dizendo estar com saudades dos filhos e de “alma lavada”.

Depois do reality

A passagem pelo programa mudou sua vida. Com contrato assinado com a TV Globo, participou de novelas, projetos musicais e campanhas publicitárias. Ainda no confinamento, teve músicas lançadas em sua homenagem e viu sua popularidade crescer fora da bolha do entretenimento.

Antes do BBB, enfrentava dificuldades financeiras e chegou a acumular dívidas. Depois do reality, virou referência de superação — dentro e fora das telas.

Babu não levou o prêmio, mas levou o título que só o público pode dar: o de lenda do BBB.