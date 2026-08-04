Quem é Mary Rivera, atriz de 'Homem-Aranha', que morreu aos 82 anos?

A atriz Mary Rivera morreu aos 82 anos no dia 15 de abril, em Honolulu, Havaí. De acordo com o TMZ, a família confirmou na última segunda-feira, 3, que a atriz sofreu um infarto.

Um dos trabalhos mais recentes e populares da carreira de Mary foi sua participação em "Homem-Aranha: Sem Volta para Casa", em que interpretou a avó de Ned Leeds (Jacob Batalon).

Relembre a história de Mary Rivera

Mary Rivera nasceu em Iloilo, uma província das Filipinas situada na região de Western Visayas, em 2 de junho de 1943. Ela era formada em Educação pela Universidade de São Agustin e, após a faculdade, trabalhou na rádio Kanlaon Broadcasting System.

Não é certo quando Mary mudou para os Estados Unidos, mas, antes de sua morte, trabalhava como professora e era uma missionária aposentada.

Mary Rivera deixa seu marido, Alejandro Rivera; os filhos Carmela Jones (Jay), Paul Rivera (Leilani), Edwin Rivera e Angela Kelly (Jaime); 11 netos e 4 bisnetos.

Orgulho em 'Homem-Aranha: Sem Volta para Casa'

Rivera não era uma atriz profissional e conseguiu o papel como avó de Ned Leeds após enviar um vídeo-audição para um produtor, que publicou no Facebook um anúncio procurando uma artista filipina entre os 50 e 90 anos.

Durante uma entrevista à rádio Star FM Baguio, das Filipinas, Mary contou que sua filha, Angela Kelly, viu a publicação no Facebook e a incentivou a fazer o teste. Ela recitou falas de "As Vinhas da Ira" em sua audição.

Rivera está em apenas uma cena de "Homem-Aranha: Sem Volta para Casa", mas se tornou uma personagem marcante no longa-metragem.

Acompanhada por Ned e MJ (Zendaya), a cena revela que a dupla consegue usar o anel do Doutor Estranho para criar portais, revelando as participações especiais das versões do Homem-Aranha de Andrew Garfield e Tobey Maguire. O retorno de Garfield e Maguire foi mantido como segredo antes do filme, mas levou fãs ao redor do mundo à loucura no cinema.

A cena também se destacou pela representação filipina na tela, já que Batalon é um filipino-americano nascido no Havaí, e a personagem de sua avó profere parte significativa de suas falas em tagalo.

Rivera contou à Star FM Baguio que sentiu o "coração transbordar de emoção" quando Jon Watts, diretor do longa, disse que ela poderia falar em sua língua materna para repreender os Homens-Aranha por terem bagunçado sua cozinha.

A família afirma que Mary estava “extremamente orgulhosa” de seu papel em “Sem Volta para Casa” e que conseguir o papel foi uma de suas conquistas mais significativas.