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EUA dizem que podem reabrir Estreito de Ormuz até amanhã

Secretário do Tesouro dos EUA diz esperar acordo em até quarta; Irã nega negociações diretas com Washington

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 4 de agosto de 2026 às 11h57.

Os Estados Unidos afirmaram nesta terça-feira, 4, que podem chegar a um acordo com o Irã para reabrir o Estreito de Ormuz até quarta-feira, em meio à guerra entre os dois países e às tensões envolvendo uma das principais rotas marítimas do comércio mundial de petróleo.

O secretário do Tesouro americano, Scott Bessent, disse à CNBC que Washington mantém negociações com Teerã e que há possibilidade de um entendimento "hoje ou amanhã" para restabelecer a livre circulação de navios pelo estreito.

"Estamos em negociações com os iranianos e acredito que há chances de chegarmos hoje ou amanhã a um acordo para abrir o estreito e avançar rumo a uma posição mais normalizada neste conflito", afirmou.

Irã nega negociações com os Estados Unidos

Apesar da declaração de Bessent, o Ministério das Relações Exteriores do Irã negou que haja negociações diretas com Washington. Segundo Teerã, as conversas em andamento ocorrem apenas com Omã e têm como objetivo garantir uma passagem segura pelo Estreito de Ormuz.

A divergência ocorre enquanto a região segue em tensão. Nesta terça-feira, um projétil de origem não identificada atingiu um navio cargueiro que navegava pelo estreito, segundo informações da agência marítima britânica UKMTO.

Trump fala em "última oportunidade"

Na segunda-feira, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que seu governo negocia "neste momento" com o Irã e classificou as conversas como "a última oportunidade antes da decapitação" da República Islâmica.

Segundo Trump, os diálogos tratam da reabertura do Estreito de Ormuz e da desnuclearização do Irã. O presidente americano afirmou ainda que aceitou negociar "a pedido do Irã" e com apoio de países como Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Catar.

Em publicação na Truth Social, Trump acusou o governo iraniano de agir com "hipocrisia", ao negar publicamente as negociações enquanto, segundo ele, mantém conversas reservadas com Washington.

Reabertura pode aliviar preços da energia

Bessent afirmou que um eventual acordo permitiria a livre circulação de embarcações, sem cobrança de pedágios pelo Irã, e contribuiria para estabilizar os preços internacionais da energia.

Segundo o secretário, centenas de navios aguardam autorização para cruzar o Estreito de Ormuz, embora parte das embarcações já tenha retomado a navegação nos últimos dias.

O estreito é considerado uma das rotas marítimas mais estratégicas do mundo, concentrando uma parcela significativa das exportações globais de petróleo e gás natural liquefeito.

*Com AFP

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