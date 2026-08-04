EXCLUSIVO: Unico, de prevenção de fraudes, lança IA que dispensa biometria em transações

Nove em cada dez transações passam sem que o usuário precise fazer nada. É esse o número que a Unico apresenta para a Revalidação Inteligente, sistema que decide, transação a transação, quando exigir verificação biométrica e quando liberar em silêncio.

Em exclusividade à EXAME, a empresa explicou que a ferramenta analisa mais de 40 sinais contextuais em tempo real — comportamento de uso, localização, dispositivo, histórico biométrico e transacional — para calibrar o nível de autenticação conforme o risco de cada interação.

Segundo a companhia, a aprovação sem fricção chega a 90% das operações legítimas, com 99,9% de precisão. O sistema já opera em produção com mais de 100 milhões de transações mensais em ambientes de clientes.

Três níveis de verificação

A solução orquestra três métodos. O silencioso não exige interação nenhuma do usuário. O passkey usa a biometria já associada ao dispositivo. A leitura biométrica facial fica reservada a operações de alto risco.

A decisão sobre onde traçar cada limite permanece com o contratante: as instituições ajustam tolerância, fluxos de validação e regras de conformidade conforme políticas próprias.

A empresa afirma que o processo é até 15 vezes mais rápido que os métodos tradicionais de autenticação multifator e que gera um conjunto probatório de cada transação, para auditorias e eventuais contestações.

"Cada etapa adicional imposta a um usuário legítimo, quando aplicada de forma rígida e descontextualizada, pode gerar abandono e perda de receita", afirma Fernanda Beato, diretora-geral da Unico.

A tecnologia foi testada em instituições financeiras, fintechs e plataformas de apostas de quota fixa, com ganho médio de cinco pontos percentuais em conversão, segundo a companhia.

O problema que a ferramenta tenta resolver

O lançamento responde a um deslocamento no perfil da fraude brasileira.

Dados da Polícia Federal divulgados em maio mostram que 42,5% das fraudes financeiras registradas no país em 2025 já envolveram ferramentas de inteligência artificial (IA). O uso de deepfakes cresceu 830% entre 2024 e 2025.

Entre julho de 2025 e abril deste ano, os golpes contra bancos e provedores de infraestrutura do sistema financeiro somaram mais de R$ 1,8 bilhão.

Há uma razão técnica para a taxa de sucesso desses ataques, e ela é anterior ao deepfake. Os motores comerciais de biometria facial foram treinados em bases de imagens montadas antes de 2020, sem exemplos de conteúdo sintético. Aprenderam a distinguir identidades, não a reconhecer artefatos de geração.

A Unico afirma que as tentativas de fraude sofisticada — deepfakes, ataques de injeção digital e identidades sintéticas — cresceram 1.082% em 2025 na sua base. Para 2026, projeta alta de até 550%.

Os números da empresa

A companhia opera em mais de 20 países e 23 segmentos de negócio.

No primeiro trimestre de 2026, informou crescimento de 84% no volume de transações de verificação de identidade e alta de 34% na receita consolidada, na comparação anual.

A receita fora do Brasil cresceu 130%. No México, o volume transacional triplicou, com avanço de 204% sobre o quarto trimestre de 2025. Para o ano, a projeção é de crescimento de até 40%.