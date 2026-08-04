Entenda cronologia e como fica disputa por Minas Gerais após saída de Cleitinho

A indefinição sobre a candidatura do senador Cleitinho Azevedo (Republicanos) ao governo de Minas Gerais chegou ao fim nesta terça-feira, 4. Durante a convenção nacional do partido, o parlamentar voltou a pedir autorização para disputar o Palácio Tiradentes, mas recebeu uma negativa pública do presidente nacional da legenda, Marcos Pereira.

Em sua negativa, Pereira afirmou que a fase deliberativa da convenção já havia sido encerrada e que o partido havia dado diversas oportunidades para que o senador definisse sua posição. "Essa convenção não é para deliberar sobre decisões do estado de Minas nem de nenhum outro estado da Federação", disse.

O desfecho encerra semanas de idas e vindas envolvendo o principal nome do Republicanos em Minas Gerais. Favorito nas pesquisas de intenção de voto, Cleitinho alternou anúncios de candidatura e desistência após a morte do irmão, Matheus Azevedo, em 18 de julho.

O episódio deixou em aberto a sucessão no segundo maior colégio eleitoral do país e abriu espaço para uma disputa mais pulverizada entre os demais pré-candidatos.

A cronologia das idas e vindas

A incerteza começou ainda antes das convenções partidárias. Após meses adiando uma definição sobre a disputa pelo governo mineiro, Cleitinho passou a enfrentar pressão da direção nacional do Republicanos para confirmar se concorreria ao cargo.

Com a morte do irmão, o senador passou a alegar dificuldades emocionais para entrar na campanha. Na segunda-feira, 3, ao lado de Marcos Pereira, gravou um vídeo emocionado anunciando que desistiria da candidatura para priorizar o luto familiar e a recuperação. No vídeo, Cleitinho pede perdão por não "poder cuidar do povo mineiro".

Menos de 24 horas depois, porém, Cleitinho voltou atrás. Durante a convenção nacional do Republicanos, interrompeu o evento para pedir que a direção da legenda autorizasse sua candidatura ao governo de Minas. Em discurso, afirmou que havia refletido sobre a decisão e fez um apelo para disputar a eleição.

"O espírito santo está me pedindo para falar isso. Na hora em que tive que decidir isso, tive um momento de vulnerabilidade [...] eu peço humildemente ao presidente que me dê essa vaga", afirmou.

Marcos Pereira rejeitou o pedido imediatamente. O presidente do Republicanos afirmou que a convenção não era o momento para rediscutir o assunto, lembrou que o senador teve diversas oportunidades para confirmar sua candidatura nas últimas semanas e declarou que o processo deliberativo do partido já havia sido encerrado.

Favorito nas pesquisas

A decisão retira da disputa o nome que liderava os principais cenários da corrida pelo governo de Minas.

Na última pesquisa Genial/Quaest, publicada em 28 de julho, Cleitinho aparecia na liderança em todos os cenários de primeiro turno testados pelo instituto, com 35% das intenções de voto e sem oponentes numericamente próximos.

Nas simulações de segundo turno, também derrotava todos os adversários avaliados, consolidando-se como o principal favorito ao Palácio Tiradentes.

Disputa fica mais aberta

Sem Cleitinho, o cenário eleitoral em Minas Gerais tende a ficar mais pulverizado. Os demais pré-candidatos aparecem próximos entre si nas pesquisas de intenção de voto, sem um nome que consiga reproduzir a vantagem obtida pelo senador do Republicanos.

São eles o ex-prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PDT), Patrus Ananias (PT), o sucessor do ex-governador Romeu Zema (Novo), Mateus Simões (PSD) e Gabriel Azevedo (MDB).

Os demais candidatos, Ben Mendes (Missão), Flávio Roscoe (PL), Maria da Consolação (PSOL), Jarbas Soares Júnior (PSB), Rafael Duda (PSTU) e Túlio Lopes (PCB) estão um patamar abaixo, pontuando no máximo 2% nas simulações de primeiro turno.