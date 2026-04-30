Alerta spoiler! Roteiro de 'Homem Aranha: Um Novo Dia' revela segredos do filme

O filme "Homem-Aranha: Um Novo Dia" teve novos detalhes revelados a partir de páginas do roteiro compartilhadas pelo diretor Destin Daniel Cretton.

O material, que inclui anotações do elenco e da equipe, antecipa o início da história, mudanças no personagem e elementos centrais da nova fase do herói interpretado por Tom Holland.

A trama retoma diretamente os eventos de "Homem-Aranha: Sem Volta para Casa", após o feitiço que fez o mundo esquecer a identidade de Peter Parker. Agora, o personagem vive completamente isolado, sem vínculos com pessoas próximas — incluindo MJ, vivida por Zendaya.

Abertura mostra Peter Parker isolado

Segundo o roteiro, o filme começa nove meses após os acontecimentos anteriores. Peter aparece sozinho em seu apartamento, carregando a carta que escreveu para MJ explicando sua identidade e os efeitos do feitiço de Doutor Estranho.

O texto indica que o personagem desenvolveu hábitos pouco saudáveis e começa a sofrer consequências físicas do isolamento.

Uma dor de cabeça descrita como “aguda” sugere que algo está mudando com o herói — possivelmente de forma negativa.

Sem tecnologia de Stark, herói cria nova IA

Sem acesso aos recursos de Tony Stark, Peter passa a depender exclusivamente de tecnologia criada por ele mesmo. Entre as novidades está E.V., uma assistente de inteligência artificial que funciona de forma semelhante ao J.A.R.V.I.S.

A IA é descrita como a companhia mais próxima do personagem, reforçando o isolamento do protagonista. Além disso, ele utiliza um equipamento próprio semelhante a uma impressora 3D avançada para produzir seus dispositivos.

Relação com MJ e Ned segue presente

Apesar de não ser reconhecido por seus antigos amigos, Peter continua acompanhando a vida deles à distância. O roteiro indica que ele mantém objetos ligados ao passado, como lembranças de MJ e Ned Leeds.

Também há alertas configurados em seu celular, incluindo lembretes pessoais e notificações sobre conquistas de Ned, como sua entrada no MIT.

A narrativa sugere que o personagem tenta manter algum vínculo emocional, mesmo sem poder interagir diretamente.

Cena de ação marca início do filme

A sequência inicial de ação mostra o herói em Nova York, após receber um alerta policial sobre uma operação em andamento.

A cena conecta diretamente com imagens já divulgadas no trailer, com o personagem entrando em ação enquanto a narrativa em off continua.

O trecho indica que o filme deve combinar momentos introspectivos com cenas tradicionais de ação, mantendo o padrão das produções da Marvel Studios.

Novo traje retoma origem do herói

Outro destaque é o novo uniforme do Homem-Aranha. Sem acesso a tecnologia avançada, Peter cria um traje mais simples, com tecido, costuras e aparência artesanal.

De acordo com o diretor, o visual foi inspirado no encontro com versões do herói interpretadas por Tobey Maguire e Andrew Garfield, reforçando a conexão com o multiverso apresentado no filme anterior.

"Homem-Aranha: Um Novo Dia" tem estreia prevista para 31 de julho nos cinemas e marca uma nova fase do personagem dentro do universo da Marvel, agora centrada em um Peter Parker mais independente — e isolado.