Greve dos Correios chegou ao fim? Veja o que decidiram o TST e os trabalhadores

RESUMO ＋ Os trabalhadores dos Correios, estatal de serviços postais, encerraram na quinta-feira, 24, a greve iniciada em 10 de setembro, após 15 dias de paralisação. O TST considerou o movimento não abusivo, determinou a compensação dos dias parados e fixou reajuste salarial de 4,09%. O plano de saúde permanece como principal impasse entre a categoria e a empresa.

A greve dos trabalhadores dos Correios chegou ao fim após 15 dias. Em assembleias realizadas na noite desta quinta-feira, 24, a categoria aprovou o encerramento da paralisação e começou a retornar às atividades a partir das 22h, conforme a decisão do Tribunal Superior do Trabalho (TST).

O tribunal considerou a greve não abusiva, rejeitou o pedido da estatal para aplicar multa de R$ 100 mil às entidades sindicais e determinou a compensação dos dias parados.

Também foi definido reajuste salarial de 4,09% e a manutenção de 73 cláusulas do acordo coletivo, segundo o Sindicato dos Trabalhadores dos Correios de São Paulo (Sintect-SP).

A decisão encerra a paralisação iniciada em 10 de setembro, mas não elimina o principal conflito entre trabalhadores e empresa: o modelo do plano de saúde.

O que os trabalhadores dizem após a decisão?

Em entrevista à EXAME, o secretário da Federação Nacional dos Trabalhadores em Empresas de Correios e Telégrafos e Similares (Fentect), Emerson Marinho, afirmou que a entidade considera importante o reconhecimento, pelo TST, da legitimidade da greve, mas criticou o desfecho das negociações e a condução da empresa.

“A nossa federação lamenta essa postura” e “vai lutar para reconquistar esse direito”, afirmou Marinho, referindo-se ao plano de saúde e aos demais direitos discutidos durante o processo.

Segundo o sindicalista, o principal problema continua sendo a tentativa de mudança no plano de saúde, benefício que, segundo ele, faz parte da categoria há cerca de 40 anos.

Marinho também afirmou à EXAME que a federação pretende cobrar do governo Luiz Inácio Lula da Silva responsabilidade pela preservação dos direitos dos trabalhadores e continuará contestando o processo de reestruturação da estatal.

Correios em greve: funcionários do serviço postal protestam em frente ao Ministério de Portos e Aeroportos, em Brasília (Emerson Marinho / Cedida à)

Por que os Correios entraram em greve?

A paralisação começou depois que os trabalhadores rejeitaram a proposta apresentada pelos Correios nas negociações do Acordo Coletivo de Trabalho. O principal impasse era o plano de saúde oferecido a funcionários, aposentados e dependentes.

Os Correios defendem deixar de ser os mantenedores do benefício, mantendo o subsídio aos empregados. Segundo a empresa, a mudança reduziria o risco atuarial associado ao plano, que envolve provisões próximas de R$ 600 milhões.

Os trabalhadores, por sua vez, defendem a manutenção do modelo atual. Nas negociações, um dos pontos de consenso havia sido o reajuste salarial pelo INPC, inicialmente estimado em 4,35%, mas o TST definiu posteriormente índice de 4,09%.

O plano de saúde já era apontado como o principal obstáculo para o acordo.

O que o TST decidiu?

Ao julgar o dissídio coletivo nesta quinta-feira, o TST concluiu, por maioria, que a paralisação não foi abusiva. A Corte também autorizou a compensação dos dias parados, em vez do desconto dos salários correspondentes ao período.

O presidente do tribunal, ministro Vieira de Mello Filho, afirmou que não ficou demonstrada a abusividade apontada pelos Correios e ressaltou a dimensão territorial da empresa e o direito constitucional de greve.

Durante a paralisação, o TST já havia determinado que 80% do efetivo dos Correios fosse mantido para garantir a continuidade dos serviços.

O tribunal também determinou o retorno dos trabalhadores a partir desta sexta-feira, 25. Em São Paulo, o sindicato orientou os funcionários a retomarem as atividades a partir das 22h de quinta-feira, mas afirmou que os critérios para a compensação ainda dependem do acórdão completo.

Como fica o funcionamento dos Correios?

Durante a greve, os trabalhadores também paralisaram unidades operacionais e centros de tratamento. A estatal acionou um plano de continuidade de negócios, com remanejamento de veículos, mobilização de empregados administrativos e mutirões para tentar preservar o fluxo logístico.

A retomada das atividades deverá ocorrer gradualmente, conforme os trabalhadores retornem aos postos e os objetos acumulados durante a paralisação sejam processados.

Crise financeira continua

O fim da greve ocorre em meio à crise financeira dos Correios. Em junho de 2026, a estatal registrava déficit de R$ 1,5 bilhão, segundo dados do Banco Central, e era a empresa que mais contribuía para o resultado negativo das estatais federais não dependentes.

A queda no uso dos serviços postais tradicionais e o avanço da concorrência privada pressionaram as receitas, enquanto a companhia passou a adotar medidas de reestruturação, incluindo programas de desligamento voluntário, venda de imóveis e reorganização administrativa.

A categoria, porém, contesta esse processo. Os sindicatos criticam medidas como o fechamento de agências e a redução de distritos postais e afirmam que os trabalhadores não podem ser responsabilizados pela situação financeira da empresa.

Os Correios também aguardam a definição de um empréstimo de R$ 7 bilhões de um grupo de bancos, com garantia da União. No fim de 2025, a empresa havia contratado outro empréstimo de R$ 12 bilhões nas mesmas condições.

E o futuro da estatal?

Em sabatina ao Jornal Nacional, Lula afirmou que não pretende privatizar os Correios em um eventual quarto mandato. O presidente disse que a estatal “não se adaptou aos novos tempos”, mas defendeu sua importância estratégica.

“Se for necessário fazer associação com empresa, nós faremos. Com empresa brasileira, estrangeira, porque a gente quer é um Correios prestando serviço”, afirmou Lula.

O presidente também declarou que “desde 1985 o correio brasileiro vive em crise”. No início de seu mandato, em 2023, Lula retirou os Correios do Programa Nacional de Desestatização e do Programa de Parcerias de Investimentos.

Para os trabalhadores, porém, o encerramento da greve não encerra a disputa. Segundo Marinho, a Fentect continuará pressionando contra mudanças no plano de saúde e contra medidas do processo de reestruturação da empresa.