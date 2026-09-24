‘Glee’ vai voltar? Ryan Murphy termina roteiro de nova série e conversa com elenco

Um possível reboot de “Glee” já tem roteiro pronto. Ryan Murphy, criador da série, afirmou que terminou de escrever o texto e conversou sobre a ideia com cerca de dez integrantes do elenco original. Segundo ele, todos demonstraram entusiasmo, embora ainda não tenham lido o material.

“Acabei de terminar o roteiro há uma hora”, disse Murphy ao Entertainment Tonight. O texto foi escrito em parceria com Brad Falchuk e Ian Brennan, com quem Murphy trabalhou nas duas primeiras temporadas da comédia musical.

O criador afirmou que os atores procurados fizeram muitas perguntas sobre a proposta. Antes de apresentar o projeto a eles, porém, Murphy quer escrever mais alguns episódios para avaliar a reação ao possível retorno da série. O reboot ainda não foi confirmado.

A declaração vem uma semana depois de Lea Michele dizer ao E! News que gostaria de participar de uma nova versão. A atriz interpretou Rachel Berry nas seis temporadas de “Glee” e afirmou que a produção ocupa um lugar especial em sua vida.

Estreada em setembro de 2009, “Glee” também teve no elenco Cory Monteith, Naya Rivera, Dianna Agron, Matthew Morrison, Jane Lynch, Heather Morris e Chris Colfer. Murphy não revelou quais atores foram procurados nem detalhes da história do novo roteiro.