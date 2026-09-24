Pop
CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

‘Glee’ vai voltar? Ryan Murphy termina roteiro de nova série e conversa com elenco

Criador escreveu o projeto com Brad Falchuk e Ian Brennan e diz que cerca de dez integrantes do elenco receberam a ideia com entusiasmo

Elenco de "Glee": Lea Michele dizer ao E! News que gostaria de participar de uma nova versão da série (Disney/Reprodução)

Elenco de "Glee": Lea Michele dizer ao E! News que gostaria de participar de uma nova versão da série (Disney/Reprodução)

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Repórter

Publicado em 24 de setembro de 2026 às 09h52.

Priorizar nos meus resultados Google
Tudo sobreSéries
Saiba mais

Um possível reboot de “Glee” já tem roteiro pronto. Ryan Murphy, criador da série, afirmou que terminou de escrever o texto e conversou sobre a ideia com cerca de dez integrantes do elenco original. Segundo ele, todos demonstraram entusiasmo, embora ainda não tenham lido o material.

“Acabei de terminar o roteiro há uma hora”, disse Murphy ao Entertainment Tonight. O texto foi escrito em parceria com Brad Falchuk e Ian Brennan, com quem Murphy trabalhou nas duas primeiras temporadas da comédia musical.

O criador afirmou que os atores procurados fizeram muitas perguntas sobre a proposta. Antes de apresentar o projeto a eles, porém, Murphy quer escrever mais alguns episódios para avaliar a reação ao possível retorno da série. O reboot ainda não foi confirmado.

A declaração vem uma semana depois de Lea Michele dizer ao E! News que gostaria de participar de uma nova versão. A atriz interpretou Rachel Berry nas seis temporadas de “Glee” e afirmou que a produção ocupa um lugar especial em sua vida.

Estreada em setembro de 2009, “Glee” também teve no elenco Cory Monteith, Naya Rivera, Dianna Agron, Matthew Morrison, Jane Lynch, Heather Morris e Chris Colfer. Murphy não revelou quais atores foram procurados nem detalhes da história do novo roteiro.

Acompanhe tudo sobre:SériesMúsicaTelevisão

Mais de Pop

'MasterChef Profissionais' volta em outubro; veja participantes e onde assistir

Quem foi Ted Kaczynski, o 'Unabomber' que inspirou novo filme da Netflix?

'GTA 6' deve impactar 'Rainbow Six Siege', e Ubisoft prepara recompensa para quem ficar no jogo

Matthew McConaughey e Woody Harrelson são irmãos? Rumor vira série de comédia da Apple TV

Mais na Exame

Apresentado por BMP

BMP completa 27 anos, vai além do crédito e se posiciona como ecossistema financeiro

Marketing

Netflix e Mercado Ads fazem parceria para conectar anúncios e compras

Inteligência Artificial

ChatGPT, Gemini ou Claude: quanto custa cada IA no Brasil e qual vale a pena

Exame IN

De Piqué ao Canal do Benja: a nova jogada da Kings League no Brasil