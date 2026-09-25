Show do Jão: veja horário, como chegar e possível setlist desta sexta-feira

Jão: confira todas as informações sobre a apresentação desta sexta-feira, 25 (Divulgação)
Estagiária de jornalismo
Publicado em 25 de setembro de 2026 às 06h32.
O cantor Jão retorna aos palcos nesta sexta-feira, 25, com o primeiro show da "Turnê Memórias Póstumas". A apresentação marca o retorno do cantor após quase um ano e meio de hiato na carreira.
O primeiro, e por enquanto único, show da "Turnê Memória Póstumas" irá acontecer no Nubank Parque, em São Paulo, a partir das 20h (horário de Brasília).
Idealizado por Jão e pela U.F.O Sounds, o palco do show será 360º, o que possibilita atingir a capacidade máxima do estádio.
A apresentação de Jão está marcada para começar às 20 horas, e os portões serão abertos para o público às 16h. Os compradores do pacote VIP terão acesso ao estádio às 15 horas.
A turnê não possui um show de abertura.
O Nubank Parque (antigo Allianz Parque) fica localizado na Avenida Francisco Matarazzo, 1705, na zona Oeste de São Paulo. Os fãs podem acessar o estádio pela estação Palmeiras-Barra Funda, que acomoda a Linha 3 - Vermelha do metrô e as Linhas 7 e 8 da CPTM.
A recém-inaugurada Linha 6 - Laranja também pode ser um caminho viável para o público, com duas estações nas redondezas do estádio: Estação Perdizes ou a Estação SESC-Pompeia.
Os portões de entrada para a apresentação de Jão no Nubank Park foram definidos conforme os setores comercializados. Confira o portão correspondente ao seu setor:
PISTA
• Portão A — Rua Palestra Itália
• Portão B — Av. Francisco Matarazzo
CADEIRA INFERIOR
• Portão A — Rua Palestra Itália
• Portão C — Rua Padre Antônio Tomás
• Portão D — Rua Padre Antônio Tomás
CADEIRA SUPERIOR
• Portão B — Av. Francisco Matarazzo
PACOTE VIP
Sim, os ingressos para a apresentação única de Jão no Nubank Parque ainda estão disponíveis no site da Eventim.
É possível comprar entradas nos setores Cadeira Inferior (todas as modalidades), Pista (inteira) e Pacote VIP Super Fã Itáu (todas as modalidades).
Por enquanto, a setlist completa do show ainda não foi divulgada, mas é possível imaginar quais canções farão parte da apresentação, como os singles "Aurora" e "Catedral".
De acordo com apresentações de Jão realizadas na televisão e eventos, outras faixas que podem estar na setlist são "O Amor", "Coincidências", "Por Você" e "Jabuticabeira". Os sucessos da carreira "Alinhamento Milenar" e "Idiota" também são fortes apostas para esta sexta-feira.