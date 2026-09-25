Show do Jão: veja horário, como chegar e possível setlist desta sexta-feira

O cantor Jão retorna aos palcos nesta sexta-feira, 25, com o primeiro show da "Turnê Memórias Póstumas". A apresentação marca o retorno do cantor após quase um ano e meio de hiato na carreira.

O primeiro, e por enquanto único, show da "Turnê Memória Póstumas" irá acontecer no Nubank Parque, em São Paulo, a partir das 20h (horário de Brasília).

Idealizado por Jão e pela U.F.O Sounds, o palco do show será 360º, o que possibilita atingir a capacidade máxima do estádio.

Que horas começa o show?

A apresentação de Jão está marcada para começar às 20 horas, e os portões serão abertos para o público às 16h. Os compradores do pacote VIP terão acesso ao estádio às 15 horas.

A turnê não possui um show de abertura.

Como chegar?

O Nubank Parque (antigo Allianz Parque) fica localizado na Avenida Francisco Matarazzo, 1705, na zona Oeste de São Paulo. Os fãs podem acessar o estádio pela estação Palmeiras-Barra Funda, que acomoda a Linha 3 - Vermelha do metrô e as Linhas 7 e 8 da CPTM.

A recém-inaugurada Linha 6 - Laranja também pode ser um caminho viável para o público, com duas estações nas redondezas do estádio: Estação Perdizes ou a Estação SESC-Pompeia.

Por qual portão entrar no Nubank Parque?

Os portões de entrada para a apresentação de Jão no Nubank Park foram definidos conforme os setores comercializados. Confira o portão correspondente ao seu setor:

PISTA

• Portão A — Rua Palestra Itália

• Portão B — Av. Francisco Matarazzo

CADEIRA INFERIOR

• Portão A — Rua Palestra Itália

• Portão C — Rua Padre Antônio Tomás

• Portão D — Rua Padre Antônio Tomás

CADEIRA SUPERIOR

• Portão B — Av. Francisco Matarazzo

PACOTE VIP

Portão C1 - Rua Padre Antônio Tomás

Há ingressos disponíveis?

Sim, os ingressos para a apresentação única de Jão no Nubank Parque ainda estão disponíveis no site da Eventim.

É possível comprar entradas nos setores Cadeira Inferior (todas as modalidades), Pista (inteira) e Pacote VIP Super Fã Itáu (todas as modalidades).

Rascunho divulgado mostra a estrutura de palco 360° idealizada por Jão para a apresentação no Nubank Parque. (Divulgação)

Confira os preços:

CADEIRA INFERIOR: R$220,00 (meia) | R$308,00 (cliente Itaú) | R$352,00 (social) | R$440,00 (inteira)

R$220,00 (meia) | R$308,00 (cliente Itaú) | R$352,00 (social) | R$440,00 (inteira) PISTA: R$247,50 (meia) | R$346,50 (cliente Itaú) | R$396,00 (social) | R$495,00 (inteira)

R$247,50 (meia) | R$346,50 (cliente Itaú) | R$396,00 (social) | R$495,00 (inteira) PACOTE VIP SUPER FÃ ITAÚ: R$747,50 (meia) | R$846,50 (cliente Itaú) | R$896,00 (social) | R$995,00 (inteira)

*Valor total Meia: R$747,50 (sendo R$247,50 do ingresso + R$500,00 do pacote)

*Valor total Cliente Itaú: R$846,50 (sendo R$346,50 do ingresso + R$500,00 do pacote)

*Valor total Social: R$896,00 (sendo R$396,00 do ingresso + R$500,00 do pacote)

*Valor total Inteira: R$995,00 (sendo R$495,00 do ingresso + R$500,00 do pacote)

O que está incluso no Pacote Vip?

1 (um) Ingresso do show para o setor Pista

Acesso antecipado à venue (Early Entry) com fila exclusiva

1 (um) Credencial VIP especial

1 (um) Poster da tour (edição limitada)

1 (um) Kit Especial com itens exclusivos do merch

Qual será o setlist da 'Turnê Memórias Póstumas'?

Por enquanto, a setlist completa do show ainda não foi divulgada, mas é possível imaginar quais canções farão parte da apresentação, como os singles "Aurora" e "Catedral".

De acordo com apresentações de Jão realizadas na televisão e eventos, outras faixas que podem estar na setlist são "O Amor", "Coincidências", "Por Você" e "Jabuticabeira". Os sucessos da carreira "Alinhamento Milenar" e "Idiota" também são fortes apostas para esta sexta-feira.