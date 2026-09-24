De Lana Winters a Cordelia Goode: os personagens de Sarah Paulson em 'American Horror Story'

Sarah Paulson está de volta ao universo de "American Horror Story". A atriz retorna na 13ª temporada da antologia como Cordelia Goode, personagem apresentada originalmente em "Coven", de 2013. A nova temporada estreia nesta quinta-feira, 24, às 22h, com três episódios.

O retorno marca mais um capítulo de uma longa relação entre Paulson e a produção de Ryan Murphy e Brad Falchuk. Desde a primeira temporada, a atriz passou por diferentes histórias, épocas e universos dentro da franquia.

Ao longo desse período, Paulson interpretou médium, jornalista, bruxa, gêmeas siamesas, fantasma, sobrevivente de uma seita e até figuras históricas. Relembre os principais personagens.

Billie Dean Howard

A estreia de Sarah Paulson em "American Horror Story" aconteceu em "Murder House", primeira temporada da série.

Paulson interpretou Billie Dean Howard, uma médium capaz de se comunicar com espíritos. A personagem ajuda a família Harmon a compreender alguns dos fenômenos sobrenaturais ligados à casa.

Billie Dean também se tornou uma das personagens recorrentes da franquia. Ela reapareceu posteriormente em "Hotel" e "Apocalypse", conectando diferentes momentos da história da antologia.

Lana Winters

Na segunda temporada, "Asylum", Paulson assumiu um dos papéis mais importantes de sua carreira em "American Horror Story".

Lana Winters é uma jornalista que investiga o manicômio Briarcliff Manor enquanto tenta descobrir a verdade sobre os acontecimentos no local. A investigação acaba colocando a personagem dentro da própria instituição.

Lana retorna em "Roanoke", criando uma conexão direta entre a segunda e a sexta temporadas.

Cordelia Goode

Em "Coven", Paulson entrou no universo das bruxas como Cordelia Foxx, filha de Fiona Goode, personagem interpretada por Jessica Lange.

Cordelia começa a história como professora da Miss Robichaux's Academy, instituição destinada ao treinamento de jovens bruxas. Ao longo da temporada, sua posição dentro da comunidade sobrenatural muda de maneira significativa.

A personagem também aparece em "Apocalypse", quando Paulson retorna como Cordelia Goode. Agora, como Suprema, ela se torna uma das figuras centrais da batalha contra Michael Langdon.

É justamente Cordelia que Paulson volta a interpretar em "American Horror Story: 13", que reúne personagens de diferentes temporadas da antologia.

Bette e Dot Tattler

Em "Freak Show", quarta temporada da série, Paulson encarou um dos trabalhos mais diferentes de sua passagem pela franquia.

Ela interpreta Bette e Dot Tattler, duas irmãs siamesas que fazem parte de um circo de aberrações. As duas possuem personalidades distintas e vivem conflitos relacionados à própria identidade e à possibilidade de seguirem caminhos diferentes.

O papel exigiu que Paulson construísse duas personagens com comportamentos, desejos e perspectivas próprios dentro da mesma atuação.

Sally McKenna

Na quinta temporada, "Hotel", Paulson interpreta Sally McKenna, uma personagem ligada ao Hotel Cortez.

Sally é uma presença sobrenatural no hotel e mantém uma relação marcada por dependência e obsessão com os hóspedes e outros fantasmas do local.

A temporada também trouxe o retorno de Billie Dean Howard, fazendo com que Paulson aparecesse em dois papéis dentro da mesma história.

Audrey Tindall

Em "Roanoke", Paulson interpreta Audrey Tindall, atriz que participa da produção fictícia "My Roanoke Nightmare".

Audrey interpreta Shelby Miller, personagem vivida originalmente por Lily Rabe dentro da narrativa documental da temporada. A estrutura de "Roanoke" permite que Paulson explore diferentes camadas de interpretação dentro da própria história.

No mesmo ano, Lana Winters também retorna para uma participação especial, reforçando a conexão entre as temporadas.

Ally Mayfair-Richards

A sétima temporada, "Cult", colocou Paulson no centro de uma história ambientada após uma eleição presidencial nos Estados Unidos.

Ally Mayfair-Richards é uma mulher que vive com fobias e enfrenta uma escalada de acontecimentos violentos em sua comunidade. A personagem se vê envolvida com o culto liderado por Kai Anderson, interpretado por Evan Peters.

A temporada marcou outra mudança significativa para Paulson, que deixou de lado elementos sobrenaturais presentes em outras histórias da franquia para protagonizar um terror baseado em tensão social e psicológica.

Ms. Wilhemina Venable

Em "Apocalypse", Paulson acumulou três personagens. Um deles é Ms. Wilhemina Venable, responsável pelo controle do Outpost 3, um dos abrigos construídos após o apocalipse nuclear apresentado no início da temporada.

Venable estabelece regras rígidas para os sobreviventes e ocupa uma posição de autoridade dentro do abrigo. A personagem também permitiu que Paulson explorasse uma personalidade completamente diferente de Cordelia.

Susan Atkins

Ainda em "Cult", Paulson interpreta brevemente Susan Atkins, integrante da chamada Família Manson.

A personagem aparece durante uma das sequências narrativas relacionadas às histórias contadas por Kai Anderson. Trata-se de uma participação bem menor quando comparada ao protagonismo de Ally Mayfair-Richards.

Tuberculosis Karen

Na primeira parte de "Double Feature", décima temporada de "American Horror Story", Paulson interpreta Tuberculosis Karen.

A personagem é uma artista que vive nas ruas de Provincetown e se aproxima do protagonista Harry Gardner. Karen passa a ter uma relação importante com os acontecimentos sobrenaturais da temporada.

Na segunda parte da temporada, "Death Valley", Paulson aparece como Mamie Eisenhower em uma história que mistura ficção científica, extraterrestres e acontecimentos históricos.

'AHS 13' reúne outros personagens icônicos

O retorno de Sarah Paulson acontece em uma temporada que aposta forte na memória afetiva dos fãs de "American Horror Story". Personagens de diferentes temporadas voltam a ocupar espaço na nova trama, criando conexões entre diferentes fases da antologia.

Entre os retornos estão Jessica Lange como Constance Langdon, Emma Roberts como Madison Montgomery, Angela Bassett como Marie Laveau e John Carroll Lynch como Twisty the Clown.

Sobre o que vai ser a 13ª temporada?

Intitulada "American Horror Story: 13", a nova temporada aposta em um crossover entre personagens conhecidos da franquia. A história recupera elementos de produções como "Murder House", "Coven", "Freak Show" e "Cult".

A trama acompanha Ben DeSoto, interpretado por Joey Pollari, um funcionário de cuidados paliativos que começa a atender um paciente rico com um passado misterioso.

Durante seu treinamento com Constance Langdon, personagem de Jessica Lange, Ben se envolve em acontecimentos que conectam diferentes universos da série.

Confira o trailer de 'American Horror Story 13'