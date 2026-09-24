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Quem está no elenco de 'American Horror Story: 13'? Veja os retornos e as novidades

Nova fase da série de Ryan Murphy traz veteranos da franquia e novos atores ao universo da produção.

'American Horror Story: 13': nova temporada recupera figuras de "Murder House", "Coven", "Hotel" e outras fases da antologia. (Reprodução/Disney)

'American Horror Story: 13': nova temporada recupera figuras de "Murder House", "Coven", "Hotel" e outras fases da antologia. (Reprodução/Disney)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 24 de setembro de 2026 às 12h35.

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A 13ª temporada de "American Horror Story" chega ao Disney+ reunindo os "Vingadores" da antologia criada por Ryan Murphy. A produção marca o retorno de personagens que fizeram história na série, incluindo Constance Langdon, Cordelia Goode, Madison Montgomery e Marie Laveau.

Com 13 episódios de 30 minutos, "American Horror Story: 13" estreia nesta quinta-feira, 24, às 22h, no Disney+, com os três primeiros episódios. Os capítulos seguintes chegam semanalmente, até o episódio final, previsto para 29 de outubro.

Jessica Lange está de volta

Um dos maiores destaques do novo elenco é Jessica Lange, que retorna à franquia depois de oito anos.

A atriz volta como Constance Langdon, personagem apresentada na primeira temporada, "Murder House".

Sarah Paulson e Evan Peters

Sarah Paulson também está de volta. A atriz interpreta diferentes personagens ao longo da temporada, incluindo Cordelia Goode, sua personagem de "Coven".

Evan Peters retorna em diferentes papéis conhecidos da franquia. Entre eles está Tate Langdon, de "Murder House", além de Kai Anderson, de "Cult", e James Patrick March, de "Hotel".

Outros personagens conhecidos

A nova temporada também traz de volta vários rostos familiares para quem acompanha a série.

Angela Bassett retorna como Marie Laveau, enquanto Emma Roberts interpreta novamente Madison Montgomery.

Gabourey Sidibe volta como Queenie, e Frances Conroy reprisa Myrtle Snow.

Também estão no elenco Leslie Grossman, como Coco St. Pierre Vanderbilt, John Carroll Lynch, como Twisty, o Palhaço, e Jamie Brewer, novamente como Addie Langdon.

Quem são os novos nomes?

Entre as novidades está Joey Pollari, que interpreta Ben DeSoto, um funcionário de uma casa de repouso contratado e treinado por Constance Langdon para cuidar de um paciente idoso e rico com um passado misterioso.

O elenco ainda inclui Paul Anthony Kelly e John Waters, que fazem sua estreia na antologia. Waters é conhecido por trabalhos como "Hairspray", enquanto Kelly ganhou destaque recentemente em "Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette".

A série também reúne Avantika, Elle Chapman, Berto Colon, Alex Consani, Mat Fraser, Seth Gabel, Orlando Jones, Tig Notaro, Madelaine Petsch, Fedor Steer, Mena Suvari e Zach Villa.

Elenco de 'American Horror Story: 13'

Entre os nomes confirmados estão:

  • Jessica Lange
  • Sarah Paulson
  • Evan Peters
  • Angela Bassett
  • Kathy Bates
  • Emma Roberts
  • Billie Lourd
  • Gabourey Sidibe
  • Leslie Grossman
  • Joey Pollari
  • Avantika
  • Jamie Brewer
  • Elle Chapman
  • Berto Colon
  • Alex Consani
  • Frances Conroy
  • Mat Fraser
  • Seth Gabel
  • Orlando Jones
  • Paul Anthony Kelly
  • John Carroll Lynch
  • Tig Notaro
  • Madelaine Petsch
  • Fedor Steer
  • Mena Suvari
  • Zach Villa
  • John Waters

Ariana Grande ficou de fora

Ariana Grande chegou a ser anunciada como parte do elenco de "American Horror Story: 13", mas deixou a produção antes do início das filmagens. A saída aconteceu por conflitos de agenda envolvendo a produção da série e a turnê "Eternal Sunshine", que terminou em 1º de setembro.

Confira o trailer de 'American Horror Story 13'

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