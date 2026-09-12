Lizzie Borden e Aileen Wuornos: por que as duas histórias se encontram em 'Monstro'?

A quarta temporada de "Monstro" não se limita à história de Lizzie Borden. A nova produção da Netflix também apresenta Aileen Wuornos, interpretada por Sarah Paulson, em uma trama que conecta duas mulheres separadas por quase um século e por diferentes casos de violência.

A temporada, intitulada "Monster: The Lizzie Borden Story", é a quarta história da antologia criada por Ryan Murphy e Ian Brennan.

Quem foi Aileen Wuornos?

Wuornos matou sete homens na Flórida entre 1989 e 1990 e acabou condenada por seis dos assassinatos. Seu caso chamou atenção nacional nos EUA e provocou debates sobre sua trajetória e sobre a maneira como foi tratada durante o processo judicial.

Ela foi executada pelo estado da Flórida em 2002. Sua história continuou sendo retratada em diferentes produções, incluindo o filme "Monster", de 2003, no qual Charlize Theron interpretou Wuornos e venceu o Oscar de melhor atriz.

Em 2025, a Netflix também lançou o documentário "Aileen: Queen of the Serial Killers", que reconta sua história com imagens de arquivo e entrevistas realizadas na prisão. Aileen Wuornos também é mencionada em conteúdos sobre produções disponíveis na plataforma, como este guia de filmes e séries da Netflix.

A conexão com Lizzie Borden

Wuornos não fez parte diretamente do caso de Lizzie Borden. Na nova temporada de "Monstro", porém, sua história é utilizada para explorar a ideia de uma possível ligação entre diferentes histórias de violência feminina.

Lizzie Borden foi acusada de matar o pai e a madrasta em 1892 e absolvida em 1893. Já Wuornos viveu quase um século depois e foi condenada por assassinatos cometidos entre 1989 e 1990.

Segundo Ella Beatty, intérprete de Borden, a temporada busca investigar o que leva uma mulher a chegar ao ponto de cometer violência. A presença de Wuornos ajuda a desenvolver essa discussão dentro da narrativa.

Sarah Paulson volta ao universo de Ryan Murphy

A participação de Sarah Paulson também marca mais uma colaboração da atriz com Ryan Murphy. Em "Monster: The Lizzie Borden Story", Paulson interpreta Wuornos enquanto Ella Beatty assume o papel de Lizzie Borden.

O elenco ainda conta com Charlie Hunnam como Andrew Borden, Rebecca Hall como Abby Borden, Billie Lourd como Emma Borden e Jessica Barden como Nance O'Neil.

Confira o trailer

A nova temporada estreia na Netflix em 17 de setembro de 2026 e terá oito episódios.