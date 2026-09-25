'Lanternas': que horas estreia o 7º episódio da série da DC na HBO Max?

A investigação de "Lanternas" está entrando na reta final. O sétimo episódio da série da DC chega à HBO Max neste domingo, 27, às 22h, e promete avançar o mistério que envolve a morte de Hal Jordan.

O novo capítulo retoma a investigação conduzida por John Stewart, interpretado por Aaron Pierre, e pelo veterano Hal Jordan, vivido por Kyle Chandler.

A trama acompanha os dois Lanternas em uma investigação sobre um assassinato ocorrido na cidade de Rushville, no Nebraska. O caso ganhou novos contornos ao longo da temporada e passou a envolver elementos ligados ao passado de Hal.

Quando 'Lanternas' acaba?

A primeira temporada de "Lanternas" conta com oito episódios, lançados semanalmente aos domingos. O capítulo final está marcado para 4 de outubro.

Vai ter segunda temporada?

A HBO ainda não confirmou oficialmente uma segunda temporada de "Lanternas". A possibilidade, porém, já aparece nas discussões sobre o futuro da série e sobre quais caminhos a produção poderia seguir caso seja renovada.

Em entrevista ao ScreenRant, J. Alphonse Nicholson e Jasmine Cephas Jones, que interpretam John Stewart Sr. e Bernadette Stewart em "Lanternas", comentaram sobre a possibilidade de uma segunda temporada da série da HBO.

Nicholson demonstrou confiança de que a produção terá continuidade. "É isso aí, Lanternas Verdes, segunda temporada! Já estou falando nisso. Sei que vai acontecer", afirmou o ator.

Confira o teaser do episódio 7 de 'Lanternas'