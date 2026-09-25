Fórmula 1: que horas e onde assistir à corrida no GP do Azerbaijão neste sábado?

O Grande Prêmio do Azerbaijão da Fórmula 1 acontece neste sábado, 26, às 8h. A 15ª etapa do Campeonato Mundial de 2026 será competida um dia antes do comum, devido a um feriado nacional.

No domingo, 27, é celebrado o Dia da Memória, período de luto dedicado às vítimas do conflito de Nagorno-Karabakh de 2020. Assim, toda a programação do fim de semana precisou ser adiantada, e o GP começou na quinta-feira, 24.

Como será a programação da Fórmula 1 em Baku?

As atividades da Fórmula 1 na pista de Baku começaram na quinta-feira, 24, e seguem até sábado, 26.

Neste fim de semana, será seguido o formato tradicional com três sessões de treino livre e uma sessão classificatória antes da corrida principal no sábado.

Onde assistir à corrida da Fórmula 1 no Azerbaijão?

A corrida oficial do Grande Prêmio do Azerbaijão da Fórmula 1 2026 será transmitida no SporTV3, GloboPlay ou pela F1 TV, streaming oficial da categoria.

O GP do Azerbaijão não terá transmissão na TV Globo aberta.

Veja o grid de largada do GP do Azerbaijão

George Russell - Mercedes Charles Leclerc - Ferrari Oscar Piastri - McLaren Isack Hadjar - Red Bull Racing Lando Norris - McLaren Lewis Hamilton - Ferrari Pierre Gasly - Alpine Max Verstappen - Red Bull Racing Carlos Sainz - Williams Franco Colapinto - Alpine Oliver Bearman - Haas Liam Lawson - Racing Bulls Alexander Albon - Williams Esteban Ocon - Haas Arvid Lindblad - Racing Bulls Kimi Antonelli - Mercedes Gabriel Bortoleto - Audi Nico Hülkenberg - Audi Fernando Alonso - Aston Martin Sergio Pérez - Cadillac Lance Stroll - Aston Martin Valtteri Bottas - Cadillac

Confira o calendário oficial da Fórmula 1 para o GP do Azerbaijão:

Quinta-feira, 24

Treino livre 1 : 05h30

: 05h30 Treino livre 2: 09h

Sexta-feira, 25

Treino livre 3 : 05h30

: 05h30 Classificação: 09h

Sábado, 26