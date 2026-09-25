Fórmula 1: que horas e onde assistir à corrida no GP do Azerbaijão neste sábado?

Fórmula 1: corrida será realizada no sábado, 26 (David Mareuil/Anadolu/Getty Images)
Estagiária de jornalismo
Publicado em 25 de setembro de 2026 às 10h45.
Última atualização em 25 de setembro de 2026 às 10h47.
O Grande Prêmio do Azerbaijão da Fórmula 1 acontece neste sábado, 26, às 8h. A 15ª etapa do Campeonato Mundial de 2026 será competida um dia antes do comum, devido a um feriado nacional.
No domingo, 27, é celebrado o Dia da Memória, período de luto dedicado às vítimas do conflito de Nagorno-Karabakh de 2020. Assim, toda a programação do fim de semana precisou ser adiantada, e o GP começou na quinta-feira, 24.
As atividades da Fórmula 1 na pista de Baku começaram na quinta-feira, 24, e seguem até sábado, 26.
Neste fim de semana, será seguido o formato tradicional com três sessões de treino livre e uma sessão classificatória antes da corrida principal no sábado.
A corrida oficial do Grande Prêmio do Azerbaijão da Fórmula 1 2026 será transmitida no SporTV3, GloboPlay ou pela F1 TV, streaming oficial da categoria.
O GP do Azerbaijão não terá transmissão na TV Globo aberta.