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Fórmula 1: que horas e onde assistir à corrida no GP do Azerbaijão neste sábado?

Com alterações na programação tradicional devido a um feriado nacional, a Fórmula 1 chega a Baku para a 15ª etapa do campeonato; saiba os horários e onde assistir

Fórmula 1: corrida será realizada no sábado, 26 (David Mareuil/Anadolu/Getty Images)

Fórmula 1: corrida será realizada no sábado, 26 (David Mareuil/Anadolu/Getty Images)

Giulia Polizeli
Giulia Polizeli

Estagiária de jornalismo

Publicado em 25 de setembro de 2026 às 10h45.

Última atualização em 25 de setembro de 2026 às 10h47.

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O Grande Prêmio do Azerbaijão da Fórmula 1 acontece neste sábado, 26, às 8h. A 15ª etapa do Campeonato Mundial de 2026 será competida um dia antes do comum, devido a um feriado nacional.

No domingo, 27, é celebrado o Dia da Memória, período de luto dedicado às vítimas do conflito de Nagorno-Karabakh de 2020. Assim, toda a programação do fim de semana precisou ser adiantada, e o GP começou na quinta-feira, 24.

Como será a programação da Fórmula 1 em Baku?

As atividades da Fórmula 1 na pista de Baku começaram na quinta-feira, 24, e seguem até sábado, 26.

Neste fim de semana, será seguido o formato tradicional com três sessões de treino livre e uma sessão classificatória antes da corrida principal no sábado.

Onde assistir à corrida da Fórmula 1 no Azerbaijão?

A corrida oficial do Grande Prêmio do Azerbaijão da Fórmula 1 2026 será transmitida no SporTV3, GloboPlay ou pela F1 TV, streaming oficial da categoria.

O GP do Azerbaijão não terá transmissão na TV Globo aberta.

Veja o grid de largada do GP do Azerbaijão

  1. George Russell - Mercedes
  2. Charles Leclerc - Ferrari
  3. Oscar Piastri - McLaren
  4. Isack Hadjar - Red Bull Racing
  5. Lando Norris - McLaren
  6. Lewis Hamilton - Ferrari
  7. Pierre Gasly - Alpine
  8. Max Verstappen - Red Bull Racing
  9. Carlos Sainz - Williams
  10. Franco Colapinto - Alpine
  11. Oliver Bearman - Haas
  12. Liam Lawson - Racing Bulls
  13. Alexander Albon - Williams
  14. Esteban Ocon - Haas
  15. Arvid Lindblad - Racing Bulls
  16. Kimi Antonelli - Mercedes
  17. Gabriel Bortoleto - Audi
  18. Nico Hülkenberg - Audi
  19. Fernando Alonso - Aston Martin
  20. Sergio Pérez - Cadillac
  21. Lance Stroll - Aston Martin
  22. Valtteri Bottas - Cadillac

Confira o calendário oficial da Fórmula 1 para o GP do Azerbaijão:

Quinta-feira, 24

  • Treino livre 1: 05h30
  • Treino livre 2: 09h

Sexta-feira, 25

  • Treino livre 3: 05h30
  • Classificação: 09h

Sábado, 26

  • Corrida: 08h
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