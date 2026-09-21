Quais episódios de ‘American Horror Story’ rever antes da 13ª temporada? Veja a lista

'American Horror Story 13': nova fase da antologia conecta personagens e histórias conhecidas pelos fãs da produção (Divulgação / FX)
Freelancer
Publicado em 21 de setembro de 2026 às 13h03.
Vai assistir à nova temporada de "American Horror Story"? A própria produção revelou quais episódios é importante rever antes de dar play na 13ª temporada, que estreia nesta quinta-feira, 24, no Disney+.
A lista contempla capítulos das temporadas "Murder House", "Coven", "Freak Show", "Hotel", "Cult" e "Apocalypse".
Ao todo, são 13 indicações de episódios, com a inclusão de uma história dividida em duas partes, totalizando 14 capítulos para a maratona. A seleção concentra-se em temporadas que apresentam personagens e acontecimentos relacionados ao universo que a nova produção pretende explorar.
A lista divulgada pela produção reúne capítulos de diferentes fases da antologia. Confira:
A nova temporada de "American Horror Story" marca o retorno de personagens conhecidos pelos fãs da antologia, com nomes que participaram de diferentes fases da produção. A reunião de veteranos amplia as expectativas em torno da história e das possíveis conexões com temporadas anteriores.
Jessica Lange, Sarah Paulson, Emma Roberts e Evan Peters estão entre os nomes anunciados para o elenco. A produção também reúne Angela Bassett, Gabourey Sidibe, Billie Lourd, Kathy Bates, Leslie Grossman e Mena Suvari.