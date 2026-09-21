Quais episódios de ‘American Horror Story’ rever antes da 13ª temporada? Veja a lista

Vai assistir à nova temporada de "American Horror Story"? A própria produção revelou quais episódios é importante rever antes de dar play na 13ª temporada, que estreia nesta quinta-feira, 24, no Disney+.

A lista contempla capítulos das temporadas "Murder House", "Coven", "Freak Show", "Hotel", "Cult" e "Apocalypse".

Ao todo, são 13 indicações de episódios, com a inclusão de uma história dividida em duas partes, totalizando 14 capítulos para a maratona. A seleção concentra-se em temporadas que apresentam personagens e acontecimentos relacionados ao universo que a nova produção pretende explorar.

Quais episódios de 'AHS' rever antes da 13ª temporada?

A lista divulgada pela produção reúne capítulos de diferentes fases da antologia. Confira:

1ª temporada, episódio 1: "Pilot" , de "Murder House" .

, de . 1ª temporada, episódio 9: "Spooky Little Girl" , de "Murder House" .

, de . 1ª temporada, episódio 12: "Afterbirth" , de "Murder House" .

, de . 3ª temporada, episódio 1: "Bitchcraft" , de "Coven" .

, de . 3ª temporada, episódio 12: "Go To Hell" , de "Coven" .

, de . 3ª temporada, episódio 13: "The Seven Wonders" , de "Coven" .

, de . 4ª temporada, episódios 3 e 4: "Edward Mordrake (Part 1 + 2)" , de "Freak Show" .

, de . 5ª temporada, episódio 4: "Devil's Night" , de "Hotel" .

, de . 7ª temporada, episódio 10: "Charles (Manson) In Charge" , de "Cult" .

, de . 8ª temporada, episódio 1: "The End" , de "Apocalypse" .

, de . 8ª temporada, episódio 6: "Return to Murder House" , de "Apocalypse" .

, de . 8ª temporada, episódio 9: "Fire and Reign" , de "Apocalypse" .

, de . 8ª temporada, episódio 10: "Apocalypse Then", de "Apocalypse".

O que esperar de 'American Horror Story: 13'?

A nova temporada de "American Horror Story" marca o retorno de personagens conhecidos pelos fãs da antologia, com nomes que participaram de diferentes fases da produção. A reunião de veteranos amplia as expectativas em torno da história e das possíveis conexões com temporadas anteriores.

Jessica Lange, Sarah Paulson, Emma Roberts e Evan Peters estão entre os nomes anunciados para o elenco. A produção também reúne Angela Bassett, Gabourey Sidibe, Billie Lourd, Kathy Bates, Leslie Grossman e Mena Suvari.