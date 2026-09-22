Quantos episódios tem a 13ª temporada de 'American Horror Story'?

'American Horror Story': produção retorna com personagens de diferentes temporadas e um elenco marcado por antigos rostos da franquia (Divulgação / FX)
Freelancer
Publicado em 22 de setembro de 2026 às 19h40.
A 13ª temporada de "American Horror Story" estreia nesta quinta-feira, 24 de setembro, no Disney+, com três episódios disponíveis na primeira noite. Ao todo, a nova fase da antologia criada por Ryan Murphy e Brad Falchuk terá 13 capítulos, com o episódio final marcado para 29 de outubro.
A temporada terá seis datas de lançamento. Depois da estreia com três capítulos, os episódios seguintes serão disponibilizados em duplas até o encerramento.
Intitulada "American Horror Story: 13", a nova temporada aposta em um crossover entre personagens conhecidos da franquia. A história recupera elementos de produções como "Murder House", "Coven", "Freak Show" e "Cult".
A trama acompanha Ben DeSoto, interpretado por Joey Pollari, um funcionário de cuidados paliativos que começa a atender um paciente rico com um passado misterioso.
Durante seu treinamento com Constance Langdon, personagem de Jessica Lange, Ben se envolve em acontecimentos que conectam diferentes universos da série.
O retorno de personagens clássicos é um dos destaques da nova temporada de "American Horror Story", que reúne nomes conhecidos da franquia.
O elenco conta com Jessica Lange, Sarah Paulson, Evan Peters, Angela Bassett, Kathy Bates, Emma Roberts, Billie Lourd, Gabourey Sidibe, Leslie Grossman, Joey Pollari, Jamie Brewer, John Carroll Lynch, John Waters, Mena Suvari, Madelaine Petsch e Alex Consani.
Entre os novos integrantes estão Paul Anthony Kelly, Avantika, Frances Conroy e Nicolas Alexander Chavez.