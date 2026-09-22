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Quantos episódios tem a 13ª temporada de 'American Horror Story'?

Nova temporada estreia nesta semana e reúne personagens de diferentes fases da antologia de terror

'American Horror Story': produção retorna com personagens de diferentes temporadas e um elenco marcado por antigos rostos da franquia (Divulgação / FX)

'American Horror Story': produção retorna com personagens de diferentes temporadas e um elenco marcado por antigos rostos da franquia (Divulgação / FX)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 22 de setembro de 2026 às 19h40.

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A 13ª temporada de "American Horror Story" estreia nesta quinta-feira, 24 de setembro, no Disney+, com três episódios disponíveis na primeira noite. Ao todo, a nova fase da antologia criada por Ryan Murphy e Brad Falchuk terá 13 capítulos, com o episódio final marcado para 29 de outubro.

Calendário de episódios

A temporada terá seis datas de lançamento. Depois da estreia com três capítulos, os episódios seguintes serão disponibilizados em duplas até o encerramento.

  • 24 de setembro: episódios 1, 2 e 3
  • 1º de outubro: episódios 4, 5 e 6
  • 8 de outubro: episódios 7 e 8
  • 15 de outubro: episódios 9 e 10
  • 22 de outubro: episódios 11 e 12
  • 29 de outubro: episódio 13, o final da temporada

Sobre o que vai ser a 13ª temporada?

Intitulada "American Horror Story: 13", a nova temporada aposta em um crossover entre personagens conhecidos da franquia. A história recupera elementos de produções como "Murder House", "Coven", "Freak Show" e "Cult".

A trama acompanha Ben DeSoto, interpretado por Joey Pollari, um funcionário de cuidados paliativos que começa a atender um paciente rico com um passado misterioso.

Durante seu treinamento com Constance Langdon, personagem de Jessica Lange, Ben se envolve em acontecimentos que conectam diferentes universos da série.

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Elenco da 13ª temporada

O retorno de personagens clássicos é um dos destaques da nova temporada de "American Horror Story", que reúne nomes conhecidos da franquia.

O elenco conta com Jessica Lange, Sarah Paulson, Evan Peters, Angela Bassett, Kathy Bates, Emma Roberts, Billie Lourd, Gabourey Sidibe, Leslie Grossman, Joey Pollari, Jamie Brewer, John Carroll Lynch, John Waters, Mena Suvari, Madelaine Petsch e Alex Consani.

Entre os novos integrantes estão Paul Anthony Kelly, Avantika, Frances Conroy e Nicolas Alexander Chavez.

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