'The Shards': tudo o que sabemos sobre a nova série de Ryan Murphy

Ryan Murphy já tem sua próxima grande estreia definida. Depois de consolidar uma carreira marcada por sucessos no suspense e no terror, o produtor apresenta "The Shards", adaptação do romance de Bret Easton Ellis que promete mergulhar o público em uma história de assassinatos, paranoia e segredos na Los Angeles dos anos 1980. A série já ganhou data de lançamento, primeira imagem oficial e confirmou um elenco de peso.

Quando estreia?

"The Shards" estreia em 5 de agosto de 2026 pelo canal FX. Nos Estados Unidos, a série também será disponibilizada pelo Hulu. No Brasil, os episódios chegam ao Disney+, seguindo o modelo adotado por outras produções do estúdio.

Qual é a história?

A trama adapta o romance homônimo de Bret Easton Ellis, autor de Psicopata Americano. Ambientada em Los Angeles, em 1981, a série acompanha uma versão fictícia do próprio Ellis durante seu último ano do ensino médio. Cercado por colegas da elite californiana, o jovem vive uma rotina marcada por festas, romances e excessos até a chegada de um novo estudante misterioso.

Ao mesmo tempo, um serial killer conhecido como "The Trawler" passa a aterrorizar a cidade, fazendo com que os crimes se aproximem do círculo de amizades do protagonista. A história mistura suspense psicológico, amadurecimento e investigação criminal em um cenário de tensão crescente.

Quem está no elenco?

O elenco é liderado por Igby Rigney, que interpreta Bret Easton Ellis. Também fazem parte da produção Kaia Gerber, Evan Rachel Wood, Wes Bentley, Homer Gere, Graham Campbell e Hayes Warner. A direção é de Max Winkler, enquanto Bret Easton Ellis participa da produção executiva ao lado de Ryan Murphy.

A adaptação passou por um longo caminho até sair do papel. O projeto começou em desenvolvimento em outra emissora antes de ser assumido por Ryan Murphy e pelo FX, onde ganhou sinal verde para produção. As filmagens aconteceram entre o fim de 2025 e o início de 2026.

A primeira imagem oficial divulgada reforça a estética inspirada na Califórnia dos anos 1980, período que serve como pano de fundo para a narrativa de suspense.