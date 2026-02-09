Pop

Quem ainda está no BBB 26?

O jogo segue com menos participantes após disputas intensas e vai perder mais um na próxima terça-feira

BBB 26: Quem ainda está no reality após as últimas eliminações? (TV Globo)

Da Redação
Redação Exame

Publicado em 9 de fevereiro de 2026 às 21h28.

Depois de semanas marcadas por paredões disputados e estratégias intensas, o BBB 26 começa a entrar em sua reta intermediária. A casa já não tem o mesmo número de participantes do início, o que muda completamente a dinâmica do jogo.

Os confinados que permanecem no reality agora convivem com alianças mais claras e conflitos mais diretos. Com menos pessoas na casa, cada movimento passa a ter um peso maior, tanto nas provas quanto nas votações.

A expectativa é que, a partir daqui, os paredões se tornem ainda mais decisivos. Qualquer erro pode custar a permanência no jogo, enquanto uma boa leitura do público pode garantir mais uma semana no reality.

Veja quem ainda está no jogo:

Veteranos

Camarotes

Pipocas

  • Breno
  • Chaiany
  • Gabriela
  • Jordana
  • Leandro
  • Marcelo
  • Marciele
  • Maxiane
  • Milena
  • Samira

Quem já foi eliminado?

Aline Campos, Matheus e Brigido foram os eliminados do programa até agora. Além deles, Henri Castelli foi retirado do programa por razões médicas, Pedro desistiu e Paulo Augusto foi expulso por empurrar Jonas.

Paredão

O quarto Paredão já foi formado e o próximo participante a sair será um veterano: Babu Santana, Sol Vega ou Sarah Andrade. O público tem até terça-feira, 10, para votar e decidir quem deixa a casa mais vigiada do Brasil.

Como votar?

A votação do BBB 26 acontece exclusivamente pelo gshow. Para participar, é necessário ter uma Conta Globo, com cadastro gratuito. Após o login, o público pode acessar a página do Paredão e escolher quem deve deixar a casa.

O sistema de votos segue o formato misto. O voto único, validado por CPF, permite apenas uma participação por Paredão e tem peso de 70%. Já o voto da torcida é ilimitado e pode ser feito quantas vezes o usuário desejar, com peso de 30% na soma final.

A definição de quem sai do BBB 26 ocorre a partir da média ponderada entre os dois tipos de voto. A proposta do modelo é equilibrar a força das torcidas organizadas com a escolha individual do público.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.

