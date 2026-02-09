Quem ainda está no BBB 26?

Depois de semanas marcadas por paredões disputados e estratégias intensas, o BBB 26 começa a entrar em sua reta intermediária. A casa já não tem o mesmo número de participantes do início, o que muda completamente a dinâmica do jogo.

Os confinados que permanecem no reality agora convivem com alianças mais claras e conflitos mais diretos. Com menos pessoas na casa, cada movimento passa a ter um peso maior, tanto nas provas quanto nas votações.

A expectativa é que, a partir daqui, os paredões se tornem ainda mais decisivos. Qualquer erro pode custar a permanência no jogo, enquanto uma boa leitura do público pode garantir mais uma semana no reality.

Veja quem ainda está no jogo:

Veteranos

Babu Santana

Ana Paula Renault

Alberto Cowboy

Jonas Sulzbach

Sol Vega

Sarah Andrade

Camarotes

Pipocas

Breno

Chaiany

Gabriela

Jordana

Leandro

Marcelo

Marciele

Maxiane

Milena

Samira

Quem já foi eliminado?

Aline Campos, Matheus e Brigido foram os eliminados do programa até agora. Além deles, Henri Castelli foi retirado do programa por razões médicas, Pedro desistiu e Paulo Augusto foi expulso por empurrar Jonas.

Paredão

O quarto Paredão já foi formado e o próximo participante a sair será um veterano: Babu Santana, Sol Vega ou Sarah Andrade. O público tem até terça-feira, 10, para votar e decidir quem deixa a casa mais vigiada do Brasil.

Como votar?

A votação do BBB 26 acontece exclusivamente pelo gshow. Para participar, é necessário ter uma Conta Globo, com cadastro gratuito. Após o login, o público pode acessar a página do Paredão e escolher quem deve deixar a casa.

O sistema de votos segue o formato misto. O voto único, validado por CPF, permite apenas uma participação por Paredão e tem peso de 70%. Já o voto da torcida é ilimitado e pode ser feito quantas vezes o usuário desejar, com peso de 30% na soma final.

A definição de quem sai do BBB 26 ocorre a partir da média ponderada entre os dois tipos de voto. A proposta do modelo é equilibrar a força das torcidas organizadas com a escolha individual do público.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.