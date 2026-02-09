BBB 26: veja como foi o 'Sincerão' dessa semana

O Sincerão é uma das dinâmicas mais esperados pelo público e nessa segunda-feira, 9, voltou a provocar reações fortes dentro e fora da casa. Nesta semana, a atividade ganhou um formato diferente, combinando adivinhação e punição com banho de gosma para quem errava nas respostas.

Veja como foi

Os participantes precisaram descobrir quem aparecia na imagem oculta a partir das pistas dadas pelos colegas. Com base nos adjetivos do painel, o brother teria direito a fazer quatro perguntas para os colegas de confinamento para adivinhar quem estava no seu card.

Sincerão / Reprodução Tv Globo (TV Globo)

Quem não acertasse a resposta era punido com um banho de gosma. Já nos acertos, a consequência recaía sobre o participante representado no card.

Quem participou da dinâmica foram os emparedados Babu Santana, Sol Vega e Sarah Andrade, além do Líder Jonas Sulzbach, o anjo Alberto Cowboy, Juliano Floss e Marciele, escolhido pela plateia presente nos estúdios Globo.

Jonas foi o primeiro a participar, e em seu card estava a sister Gabriela. Após quatro perguntas, o gaúcho deu um palpite certeiro e Gabriela acabou tomando um banho de gosma.

Alberto Cowboy foi o segundo a participar, e em seu card estava a sister Sarah Andrade. Mesmo com as quatro perguntas, o mineiro errou o palpite e foi ele quem tomou a punição.

A terceira pessoa a participar da dinâmica foi Babu Santana, em seu card estava Jonas Sulzbach. Após perguntar para seu aliados, o carioca não acertou e foi punido com gosma.

Sarah Andrade foi a quarta participante e carregou na testa o card com o rosto de Marcelo. Após uma série de perguntas, a sister errou o chute e também tomou um banho de gosma.

Sol Vega também participou da dinâmica e em seu card estava a Pipoca Jordana. Depois de perguntar para seu aliados, a veterana errou no palpite e foi punida com gosma.

Juliano Floss também esteve presente na brincadeira e em seu card misterioso estava Babu Santana. Após algumas perguntas para seus aliados, o camarote acertou e causou mais um banho de geleca em Babu.

Por último, escolhida pelo público nos estúdios Globo, Marciele esteve presente na dinâmica e em seu card estava Ana Paula Renault. A sister fez as perguntas certas e foi bem no palpite, causando a punição para Ana Paula.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV Globo, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.