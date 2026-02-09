BBB 26: diferença entre Babu e Sarah fica mais apertada, mostra enquete

O Big Brother Brasil 26 formou neste domingo, 8, seu quarto Paredão, o primeiro composto exclusivamente por participantes veteranos, com Babu Santana, Sarah Andrade e Sol Vega na disputa pela permanência na casa.

A votação é para eliminar, e enquetes divulgadas nesta segunda-feira, 9, indicam uma liderança de Sarah nas intenções de voto, enquanto Babu aparece em segundo lugar e Sol Vega mantém rejeição menor.

O que indicam as pesquisas?

As pesquisas do site Votalhada indicam uma possível média dos votos a partir da compilação das principais votações online. Elas são separadas por categorias (enquetes de sites e contas no Twitter, YouTube e Instagram) e costumam acertar o eliminado do dia. A média ponderada das porcentagens pode variar.

O voto é para eliminar. Portanto, as maiores porcentagens indicam quem vai ser o eliminado. Na atualização mais recente, Sarah aparece à frente, seguida por Babu, enquanto Sol mantém menor rejeição.

Veja o que dizem as últimas pesquisas do Votalhada divulgadas na manhã desta segunda-feira, 9, às 8h:

Quem deve sair do BBB 26?

Sites: Babu 46,60% x Sarah 47,31% x Sol Vega 6,09%

YouTube: Babu 40,12% x Sarah 41,88% x Sol Vega 18,00%

Twitter: Babu 25,05% x Sarah 62,41% x Sol Vega 12,54%

Babu 25,05% x x Sol Vega 12,54% Instagram : Babu 23,00% x Sarah 69,29% x Sol Vega 7,71%

: Dados consolidados (sites, Twitter, YouTube e Instagram): Babu 32,25% x Sarah 58,87% x Sol Vega 8,88%

Na comparação com a pesquisa anterior, a diferença entre Babu e Sarah diminuiu. Nos dados consolidados anteriores do Votalhada, Sarah aparecia com 64,65%, contra 28,58% de Babu.

Como votar?

A votação do BBB 26 acontece exclusivamente pelo gshow. Para participar, é necessário ter uma Conta Globo, com cadastro gratuito. Após o login, o público pode acessar a página do Paredão e escolher quem deve deixar a casa.

O sistema de votos segue o formato misto. O voto único, validado por CPF, permite apenas uma participação por Paredão e tem peso de 70%. Já o voto da torcida é ilimitado e pode ser feito quantas vezes o usuário desejar, com peso de 30% na soma final.

A definição de quem sai do BBB 26 ocorre a partir da média ponderada entre os dois tipos de voto. A proposta do modelo é equilibrar a força das torcidas organizadas com a escolha individual do público.

Onde assistir o BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.