Qual é a melhor antena para ver a Copa?

Antena digital para TV: modelos internos captam o sinal dos canais abertos com qualidade HD e sem atraso (Igor Alecsander/Getty Images)
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Publicado em 7 de junho de 2026 às 11h26.
A Copa do Mundo de 2026 começa em junho, com a estreia marcada para o dia 11, e quem acompanha futebol pela TV sabe que poucos incômodos se comparam a ouvir o grito de gol do vizinho antes de a jogada aparecer na própria tela.
Essa diferença de tempo — também conhecida como delay — acontece porque transmissões por streaming, TV por assinatura via satélite e IPTV passam por etapas extras de codificação e decodificação do sinal, o que insere um atraso que pode chegar a segundos.
A antena digital, por sua vez, capta o sinal aberto terrestre com um atraso menor, o que a torna uma das formas mais rápidas de assistir aos jogos em tempo real, com imagem em alta definição e sem custo mensal de assinatura.
Tudo varia conforme o local de instalação e a distância das torres de transmissão. Antes de decidir pelo modelo, vale avaliar alguns pontos que afetam a qualidade do sinal recebido:
A AI 3101 é o modelo mais indicado para quem enfrenta instabilidade de sinal em ambientes internos. Diferente das antenas passivas, ela conta com amplificação integrada alimentada pela porta USB da própria TV, o que dispensa o uso de tomadas extras. O ganho de 26 dB é o mais alto entre as cinco opções e compensa perdas causadas por paredes e móveis, além de interferências eletromagnéticas de outros aparelhos.
A captação opera nas faixas UHF e HDTV. O formato compacto permite instalação sobre um móvel ou fixação na parede, e o LED indicador confirma se a amplificação está funcionando. O cabo de 1,3 metro pode limitar o posicionamento em cômodos onde a melhor recepção fica distante da TV. No varejo brasileiro, o preço varia entre R$ 77 e R$ 100.
A Shark HDTV3000 tem captação omnidirecional de 360° e compatibilidade com sinais analógicos e digitais, incluindo 4K HDR. O ganho de 5 dB e o alcance de até 30 km a posicionam como a antena interna com maior cobertura da seleção, uma vantagem para quem mora em bairros mais afastados dos centros de transmissão, mas ainda dentro da área urbana.
O cabo de 3 metros oferece mais flexibilidade de posicionamento do que os modelos com 1,5 metro. A fixação pode ser feita com fita dupla face 3M, que acompanha o produto. A antena não possui amplificação ativa, o que significa que em locais com sinal muito fraco ela pode não resolver sozinha. O preço gira em torno de R$ 60 a R$ 90.
O destaque da AL2031 está no cabo de 5 metros, que permite posicionar a antena próxima a uma janela ou em outro ponto do cômodo com melhor captação, mesmo que a TV fique do lado oposto. A captação é omnidirecional, nas faixas UHF e HDTV, com suporte a sinal 4K.
A base magnética facilita a fixação em superfícies metálicas, como suportes de TV ou prateleiras. No Mercado Livre, o modelo acumula avaliação de 4,7 estrelas, com elogios à qualidade de imagem e à praticidade do cabo longo. A antena não possui amplificação, então depende de proximidade razoável com a torre de transmissão. O preço parte de R$ 39 e chega a R$ 60.
A AI 2025 é uma antena compacta com captação omnidirecional e base magnética. O cabo de 2,5 metros atende à maioria das instalações padrão, e a compatibilidade com qualquer TV ou conversor digital torna o modelo versátil para quem tem aparelhos de gerações diferentes em casa.
A base magnética com proteção antiderrapante evita riscos nos móveis. A limitação é a falta de amplificação, visto que em locais com sinal fraco ou muitas barreiras físicas, o desempenho pode ficar aquém do esperado. O preço varia entre R$ 30 e R$ 55.
A DTV-100P é a opção mais econômica da seleção. O conector angular em 90° protege a entrada da TV e evita dobras no cabo, um detalhe que prolonga sua vida útil. A captação cobre as faixas UHF, VHF, FM e HDTV, com suporte a sinal 4K, e a base magnética com proteção antiderrapante permite fixação em diferentes superfícies.
O cabo de 2,5 metros e a instalação plug and play tornam o modelo prático para quem quer conectar e usar sem configuração. O ganho de 3 dBi, no entanto, é suficiente apenas para locais próximos às torres de transmissão — em regiões mais afastadas, a imagem pode travar. A garantia de dois anos é a mais longa entre os cinco modelos. O preço fica entre R$ 25 e R$ 45.