Qual é a melhor antena para ver a Copa?

A Copa do Mundo de 2026 começa em junho, com a estreia marcada para o dia 11, e quem acompanha futebol pela TV sabe que poucos incômodos se comparam a ouvir o grito de gol do vizinho antes de a jogada aparecer na própria tela.

Essa diferença de tempo — também conhecida como delay — acontece porque transmissões por streaming, TV por assinatura via satélite e IPTV passam por etapas extras de codificação e decodificação do sinal, o que insere um atraso que pode chegar a segundos.

A antena digital, por sua vez, capta o sinal aberto terrestre com um atraso menor, o que a torna uma das formas mais rápidas de assistir aos jogos em tempo real, com imagem em alta definição e sem custo mensal de assinatura.

O que considerar antes de comprar uma antena digital?

Tudo varia conforme o local de instalação e a distância das torres de transmissão. Antes de decidir pelo modelo, vale avaliar alguns pontos que afetam a qualidade do sinal recebido:

Ganho de sinal (medido em dB ou dBi): indica a capacidade da antena de captar sinais mais fracos. Modelos com ganho mais alto funcionam melhor em locais afastados das torres ou com obstáculos entre a antena e o ponto de transmissão. Para apartamentos em áreas urbanas, valores a partir de 3 dBi costumam resolver; em casas mais distantes, antenas amplificadas com ganho acima de 5 dB oferecem mais estabilidade;

indica a capacidade da antena de captar sinais mais fracos. Modelos com ganho mais alto funcionam melhor em locais afastados das torres ou com obstáculos entre a antena e o ponto de transmissão. Para apartamentos em áreas urbanas, valores a partir de 3 dBi costumam resolver; em casas mais distantes, antenas amplificadas com ganho acima de 5 dB oferecem mais estabilidade; Captação omnidirecional ou direcional: antenas omnidirecionais recebem sinal de todas as direções, o que dispensa o ajuste manual de posição. São mais práticas para quem não sabe onde fica a torre de transmissão mais próxima. Modelos direcionais concentram a captação em um ponto e exigem apontamento preciso, mas podem entregar mais potência em distâncias maiores;

antenas omnidirecionais recebem sinal de todas as direções, o que dispensa o ajuste manual de posição. São mais práticas para quem não sabe onde fica a torre de transmissão mais próxima. Modelos direcionais concentram a captação em um ponto e exigem apontamento preciso, mas podem entregar mais potência em distâncias maiores; Comprimento do cabo coaxial: cabos curtos limitam as opções de posicionamento da antena dentro do cômodo. Modelos com cabos de 2,5 metros atendem a maioria das instalações próximas à TV, mas quem precisa posicionar a antena perto de uma janela ou em outro ponto mais favorável pode precisar de cabos de 3 a 5 metros;

cabos curtos limitam as opções de posicionamento da antena dentro do cômodo. Modelos com cabos de 2,5 metros atendem a maioria das instalações próximas à TV, mas quem precisa posicionar a antena perto de uma janela ou em outro ponto mais favorável pode precisar de cabos de 3 a 5 metros; Compatibilidade com faixas de frequência: a maioria dos canais digitais brasileiros opera na faixa UHF. Modelos que captam UHF, VHF e FM ampliam o número de emissoras sintonizadas. Antenas compatíveis com sinal 4K possuem blindagem e largura de banda que preservam a qualidade da imagem em resoluções mais altas, quando disponíveis.

Melhores antenas digitais para ver a Copa do Mundo

1. Intelbras AI 3101

A AI 3101 é o modelo mais indicado para quem enfrenta instabilidade de sinal em ambientes internos. Diferente das antenas passivas, ela conta com amplificação integrada alimentada pela porta USB da própria TV, o que dispensa o uso de tomadas extras. O ganho de 26 dB é o mais alto entre as cinco opções e compensa perdas causadas por paredes e móveis, além de interferências eletromagnéticas de outros aparelhos.

A captação opera nas faixas UHF e HDTV. O formato compacto permite instalação sobre um móvel ou fixação na parede, e o LED indicador confirma se a amplificação está funcionando. O cabo de 1,3 metro pode limitar o posicionamento em cômodos onde a melhor recepção fica distante da TV. No varejo brasileiro, o preço varia entre R$ 77 e R$ 100.

2. ELG HDTV3000 Shark

A Shark HDTV3000 tem captação omnidirecional de 360° e compatibilidade com sinais analógicos e digitais, incluindo 4K HDR. O ganho de 5 dB e o alcance de até 30 km a posicionam como a antena interna com maior cobertura da seleção, uma vantagem para quem mora em bairros mais afastados dos centros de transmissão, mas ainda dentro da área urbana.

O cabo de 3 metros oferece mais flexibilidade de posicionamento do que os modelos com 1,5 metro. A fixação pode ser feita com fita dupla face 3M, que acompanha o produto. A antena não possui amplificação ativa, o que significa que em locais com sinal muito fraco ela pode não resolver sozinha. O preço gira em torno de R$ 60 a R$ 90.

3. Intelbras AL2031

O destaque da AL2031 está no cabo de 5 metros, que permite posicionar a antena próxima a uma janela ou em outro ponto do cômodo com melhor captação, mesmo que a TV fique do lado oposto. A captação é omnidirecional, nas faixas UHF e HDTV, com suporte a sinal 4K.

A base magnética facilita a fixação em superfícies metálicas, como suportes de TV ou prateleiras. No Mercado Livre, o modelo acumula avaliação de 4,7 estrelas, com elogios à qualidade de imagem e à praticidade do cabo longo. A antena não possui amplificação, então depende de proximidade razoável com a torre de transmissão. O preço parte de R$ 39 e chega a R$ 60.

4. Intelbras AI 2025

A AI 2025 é uma antena compacta com captação omnidirecional e base magnética. O cabo de 2,5 metros atende à maioria das instalações padrão, e a compatibilidade com qualquer TV ou conversor digital torna o modelo versátil para quem tem aparelhos de gerações diferentes em casa.

A base magnética com proteção antiderrapante evita riscos nos móveis. A limitação é a falta de amplificação, visto que em locais com sinal fraco ou muitas barreiras físicas, o desempenho pode ficar aquém do esperado. O preço varia entre R$ 30 e R$ 55.

5. Aquario DTV-100P

A DTV-100P é a opção mais econômica da seleção. O conector angular em 90° protege a entrada da TV e evita dobras no cabo, um detalhe que prolonga sua vida útil. A captação cobre as faixas UHF, VHF, FM e HDTV, com suporte a sinal 4K, e a base magnética com proteção antiderrapante permite fixação em diferentes superfícies.

O cabo de 2,5 metros e a instalação plug and play tornam o modelo prático para quem quer conectar e usar sem configuração. O ganho de 3 dBi, no entanto, é suficiente apenas para locais próximos às torres de transmissão — em regiões mais afastadas, a imagem pode travar. A garantia de dois anos é a mais longa entre os cinco modelos. O preço fica entre R$ 25 e R$ 45.