BBB 26: Alberto Cowboy vence a Prova do Anjo e coloca dois brothers no Monstro

Alberto Cowboy venceu a Prova do Anjo neste sábado, 7, no Big Brother Brasil, e colocou dois participantes no castigo do Monstro: Milena e Juliano Floss.

Formação do Paredão pode ter até cinco nomes

Após a Prova do Anjo, um participante será definido por sorteio para disputar o Duelo de Risco contra a pessoa que ele ou ela indicou na noite anterior. O confronto é direto e pode gerar três resultados diferentes: os dois participantes vão para o Paredão; apenas um deles é emparedado e o outro conquista imunidade; ou uma terceira pessoa acaba indicada.

Essa etapa é considerada uma das mais decisivas da semana, justamente por misturar risco de eliminação com a possibilidade de proteção inesperada, alterando estratégias de voto e combinados prévios.

No domingo, a formação da berlinda segue um roteiro mais longo do que o habitual. Um ou dois participantes podem chegar emparedados pelo Duelo de Risco. Em seguida, o Líder Jonas Sulzbach faz sua indicação direta.

O indicado pelo Líder terá direito ao contragolpe, puxando mais um nome para o Paredão. Depois disso, a casa vota, e o mais votado pelos participantes também entra na berlinda.

Com todas essas etapas, até cinco jogadores podem ser colocados em risco antes da fase final.

Bate e Volta reduz a berlinda

A Prova Bate e Volta será disputada por todos os emparedados, com exceção do indicado pelo Líder. Um ou dois participantes podem escapar da eliminação, reduzindo o grupo final que ficará à mercê do voto do público.

A dinâmica desta semana aumenta a tensão e dificulta previsões, já que decisões individuais, sorteio e desempenho em prova se misturam na definição do Paredão.

Jogo mais exposto

Com o Duelo de Risco e as indicações antecipadas, o BBB 26 entra em uma fase em que alianças ficam mais visíveis e rivalidades deixam de ser apenas conversas de bastidor. A tendência é de uma semana marcada por reavaliação de estratégias, ajustes de voto e tentativas de proteção mais explícitas.

O resultado deve ser um Paredão com alto grau de conflito e imprevisibilidade, reforçando o clima de disputa direta que começou a se desenhar nos últimos dias da casa mais vigiada do Brasil

Onde assistir o BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.

Quanto tempo dura o BBB?

O Big Brother Brasil 26 terá duração aproximada de 100 dias, mantendo o formato já conhecido pelo público. Sendo assim, a previsão de término é no dia 22 de abril de 2026.

