BBB 26: Breno cogita 'sacrificar' Ana Paula Renault para mexer no jogo

No Big Brother Brasil 26, conversas nos últimos dias mostraram que Breno vem avaliando uma estratégia arriscada dentro da casa mais vigiada do país. Em conversa com Marcelo, o brother chegou a sugerir mandar Ana Paula Renault ao Paredão com um dos membros do grupo que eles chamam de “trindade” — formado por Sarah Andrade, Jonas Sulzbach e Alberto Cowboy.

Estratégia de eliminação

Segundo o plano debatido pelos dois, a ideia seria usar a jornalista como “sacrifício” tático para tentar eliminar um competidor forte, mesmo que isso signifique colocá-la na berlinda. Breno argumenta que, se não contarem com alianças mais seguras, essa pode ser uma forma de desgastar o grupo adversário.

"Se a gente não tiver o Babu e a Ana Paula para tirar a 'trindade', não tem como. Eu ainda chegaria na Ana Paula assim: 'Infelizmente, a gente vai ter que sacrificar você para ir ao Paredão com alguma 'trindade', para você tirar a 'trindade''. Porque ela consegue tirar eles", diz Breno.

Leandro e Breno conversam sobre possibilidades para colocar brothers ao Paredão. Breno💬: ''A única forma de mandar a trindade é se você pegar o Líder. Você ou Babu. Eu mandaria por jogo, não por motivo. Vocês têm motivo.'' #BBB26 #RedeBBB pic.twitter.com/if35VTrrdl — Big Brother Brasil (@bbb) February 6, 2026

Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.