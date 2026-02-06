Edilson faz amizade com camelo decorativo e o batiza de 'Vampeta'

Edilson Capetinha tem sido um dos nomes mais comentados nesta fase do Big Brother Brasil 26. Além de sua trajetória no jogo, um momento curioso tem dominado as conversas nas redes sociais.

O ex-atacante aparece em um vídeo dialogando com uma pintura de camelo na área externa da casa. Nas imagens, ele faz pausas como se esperasse respostas do “amigo”, o que rapidamente virou meme entre internautas e fãs do reality.

Camelo 'Vampeta'

Nas redes, o objeto cenográfico ganhou até um apelido. Edílson teria batizado o camelo de “Vampeta”, em referência ao amigo ex-futebolista, do qual ele sente falta e já mencionou durante seu confinamento.

o nosso Edilson Capetinha está ficando louco no BBB ele simplesmente fez amizade com o camelo cinematográfico e apelidou de VAMPETA agora tá lá conversando com ele kkkkkkkkkpic.twitter.com/JsWktMrtAm — Central do Braga (@CentralDoBrega) February 6, 2026

A cena repercutiu especialmente entre fãs de futebol e seguidores que acompanham o participante, que também chegou a cogitar deixar o reality nos últimos dias. Após sessão com a psicóloga da casa, ele decidiu permanecer no jogo.

Edilson parece ter desistido de desistir de desistir de desistir #BBB26 pic.twitter.com/jSPA3cUvQI — Vai Desmaiar (@vaidesmaiar) February 3, 2026

