Pop

Edilson faz amizade com camelo decorativo e o batiza de 'Vampeta'

Ex-jogador vira assunto nas redes depois de diálogo curioso com pintura na casa

BBB 26: Edilson se apega a camelo decorativo (Gshow/Reprodução)

Da Redação
Publicado em 6 de fevereiro de 2026 às 23h22.

Edilson Capetinha tem sido um dos nomes mais comentados nesta fase do Big Brother Brasil 26. Além de sua trajetória no jogo, um momento curioso tem dominado as conversas nas redes sociais.

O ex-atacante aparece em um vídeo dialogando com uma pintura de camelo na área externa da casa. Nas imagens, ele faz pausas como se esperasse respostas do “amigo”, o que rapidamente virou meme entre internautas e fãs do reality.

Camelo 'Vampeta'

Nas redes, o objeto cenográfico ganhou até um apelido. Edílson teria batizado o camelo de “Vampeta”, em referência ao amigo ex-futebolista, do qual ele sente falta e já mencionou durante seu confinamento.

A cena repercutiu especialmente entre fãs de futebol e seguidores que acompanham o participante, que também chegou a cogitar deixar o reality nos últimos dias. Após sessão com a psicóloga da casa, ele decidiu permanecer no jogo.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.

