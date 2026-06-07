Golpe do álbum da Copa de 2026 já fez milhares de vítimas; saiba como se proteger

A febre para completar o álbum da Copa do Mundo de 2026 já virou alvo de uma das maiores e mais sofisticadas redes de estelionato digital do país. Após o Procon-SP registrar uma explosão de 220% nas queixas sobre o golpe do álbum e a Polícia Civil do Rio de Janeiro apreender 200 mil figurinhas falsificadas, um relatório da empresa de cibersegurança Danresa acendeu o sinal vermelho: os criminosos montaram uma estrutura profissional para enganar os colecionadores.

Aproveitando o calendário oficial da Fifa, com a Copa tendo início na próxima quinta-feira, os golpistas inundaram as redes sociais e aplicativos de mensagens com anúncios patrocinados falsos, oferecendo kits de figurinhas com descontos agressivos. O objetivo vai além do dinheiro imediato: eles buscam roubar dados pessoais como nome e CPF para aplicar outras fraudes no futuro. Se você está colecionando, fique atento às principais armadilhas:

O "furo" do golpe: A regra das 5 figurinhas

A principal pista para não cair na armadilha não exige nenhum conhecimento técnico, apenas atenção aos detalhes do pacote. Enquanto as páginas falsas anunciam e vendem kits com pacotinhos contendo 5 figurinhas, o produto oficial da Panini para a Copa do Mundo de 2026 é distribuído globalmente com 7 figurinhas por envelope. Essa diferença na quantidade de cromos virou o principal farol para o consumidor identificar a fraude antes de fechar o carrinho.

A armadilha do Pix e os sites clonados

Para fazer o torcedor acreditar que está em um ambiente seguro, os criminosos criaram mais de 222 sites falsos que imitam perfeitamente o design da Panini, inclusive exibindo aquele cadeado de segurança na barra de endereço, segundo a Danresa.

Na hora do pagamento, a armadilha final é o Pix. Como a transferência é imediata e não pode ser desfeita como um estorno de cartão de crédito, os golpistas usam empresas de fachada para receber o dinheiro. Quando você escaneia o QR Code, o sistema exibe a razão social de uma suposta empresa prestadora de serviços, mitigando a desconfiança da vítima no segundo final da transferência.

Guia de sobrevivência para o colecionador

Para garantir que suas figurinhas cheguem e que seu nome não pare no mercado clandestino de fraudes, o torcedor precisa seguir algumas regras básicas de segurança. A primeira delas é conferir minuciosamente o destinatário do Pix antes de digitar a senha: o nome correto deve ser exclusivamente Panini Brasil Ltda. Se aparecer qualquer outra empresa ou prestadora de serviços, cancele a operação imediatamente.

Além disso, é fundamental desconfiar de milagres financeiros. Promoções com descontos acima de 30% no valor dos kits ou ofertas de frete grátis são iscas quase certas para golpes. Por fim, lembre-se de que o canal oficial de vendas opera unicamente no endereço panini.com.br, o que torna qualquer outra variação de link suspeita.

As figurinhas mais raras do álbum da Copa do Mundo 2026

Lançado no dia 1º de maio no Brasil pela Panini, o álbum tem 980 figurinhas (também chamadas de cromos) de 48 seleções.

A coleção inclui cromos convencionais, 68 figurinhas especiais e uma categoria extra chamada Legends, com 20 jogadores.

Segundo a Panini, os cromos extras são distribuídos aleatoriamente nos pacotes e não são necessários para completar a coleção. A empresa afirma que eles funcionam como complemento para colecionadores.

Quais são as figurinhas especiais?

As 68 figurinhas especiais são cromos metalizados que representam símbolos da Copa do Mundo 2026 e sedes da competição. Elas são divididas em três grupos: 48 escudos de seleções, 16 estádios e 4 cromos institucionais, dedicados ao logotipo oficial da Copa do Mundo 2026, à bola, ao mascote e ao troféu da competição.

A Panini informou que, a partir de julho, colecionadores poderão comprar figurinhas faltantes individualmente no site da empresa. Os pedidos poderão ser feitos até 31 de dezembro deste ano.

Os cromos extras da categoria Legends não estão incluídos no serviço de compra de figurinhas extras.

Quais são os níveis das Legends?

Os cromos Legends são os mais raros e estampam os maiores jogadores desta Copa. Vinícius Jr. é o único brasileiro da lista.

Eles são divididas em quatro níveis de raridade: roxa, bronze, prata e dourada. A versão roxa aparece, em média, uma vez a cada 190 envelopes. A bronze surge a cada 317 pacotes. As versões prata e dourada são mais raras. A estimativa é de uma figurinha prata a cada 900 envelopes e uma dourada a cada 1.900 envelopes.

No mercado de colecionadores e em sites de revenda, os preços variam de acordo com a raridade e o jogador estampado. As roxas podem ser encontradas por cerca de R$ 150. As bronze custam, em média, R$ 200. As figurinhas prata variam de R$ 180 a R$ 400. As douradas podem ir de R$ 300 a R$ 5.000.