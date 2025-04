BBB 25: Renata perde no voto único mas vence o reality; entenda a diferença

No BBB 25, Renata Saldanha foi declarada campeã do reality com 51,90% dos votos na média final, mas perdeu para Guilherme Vilar no chamado "voto único".

Desde a edição de 2024, o Big Brother Brasil adota um modelo misto de votação, dividido em duas categorias com peso igual de 50% cada na apuração final.

Voto único e voto da torcida: como funciona?

Voto único: cada eleitor pode votar apenas uma vez, com o CPF auditado para garantir a singularidade do voto. Nesse formato, Guilherme venceu com 51,40% dos votos, enquanto Renata obteve 42,38%.

Voto da torcida: permite votos ilimitados, onde os fãs podem votar quantas vezes quiserem pelo Gshow. Nesta modalidade, Renata teve uma expressiva vantagem, alcançando 61,41% dos votos contra 35,37% de Guilherme.

A soma ponderada dessas duas votações resultou na vitória de Renata, que conquistou 51,90% da média final, garantindo o prêmio de R$ 2,7 milhões. Guilherme ficou em segundo lugar com 43,38%, e João Pedro em terceiro com 4,72% da média geral.

A polêmica sobre o sistema de votação

Essa divisão entre voto único e voto da torcida gerou debates e críticas nas redes sociais, pois muitos internautas consideram o voto único como o reflexo mais fiel da preferência popular, enquanto o voto da torcida é visto como favorecedor de campanhas massivas e mutirões. Por isso, apesar da vitória oficial de Renata, parte do público e fãs de Guilherme questionaram a justiça do resultado, chamando-o até de "verdadeiro campeão do povo".

O impacto das torcidas e a vitória de Renata

Renata, destacou-se pela força da sua torcida no voto da torcida, que foi decisiva para sua vitória. Guilherme, fisioterapeuta pernambucano, celebrou a força da torcida de Renata e se emocionou ao ver a mobilização dos seus próprios fãs em Olinda, sua cidade natal.

Em resumo, a campeã do BBB 25 venceu pela média ponderada dos dois tipos de votação, mesmo tendo menos votos no sistema de voto único, que limita a participação a uma vez por CPF. Essa fórmula visa equilibrar o poder do voto popular individual com o engajamento das torcidas organizadas, mas gerou uma das finais mais acirradas e controversas da história do programa.