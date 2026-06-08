Mais de 150 vagas para estágio e jovem aprendiz

Com a chegada do meio do ano, grandes empresas de diferentes setores abrem novas oportunidades de estágio, aprendizagem e contratação em várias regiões do país.

As vagas contemplam de estudantes a profissionais experientes, em áreas que vão da engenharia e construção civil à indústria de alimentos e saneamento. As oportunidades abrangem estados como São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Pernambuco.

Estágios na Andrade Gutierrez

O Grupo Andrade Gutierrez está com inscrições abertas para estágio e emprego em São Paulo e Minas Gerais. Todas as vagas são elegíveis para pessoas com deficiência e oferecem benefícios.

As oportunidades de estágio se destinam a estudantes do ensino superior com previsão de conclusão entre dezembro de 2027 e julho de 2028.

São 10 vagas presenciais distribuídas entre o escritório, na capital paulista, e obras em Suzano e Hortolândia.

Inscrições abertas até 15 de junho.

Na capital paulista, há vagas para as áreas de Engenharia Civil e Suprimentos. Já em Suzano, as oportunidades são para Administração, Comunicação e Contabilidade, enquanto a obra em Hortolândia busca estudantes de Engenharia Civil e Engenharia Mecânica.

O estágio tem duração de até dois anos e combina aprendizado prático, interação com profissionais e treinamentos formais.

Os benefícios incluem bolsa-auxílio de R$ 1.900 para estudantes do primeiro ano de estágio e R$ 2.200 para o segundo, além de assistência médica, seguro de vida, vale-transporte, vale-refeição (ou alimentação no local) e recesso remunerado, entre outros.

As inscrições podem ser feitas pelo site Programa de Estágio Andrade Gutierrez .

Além das oportunidades de estágio, a Andrade Gutierrez também está com vagas efetivas abertas em São Paulo. As vagas são para Engenheiro de Orçamentos e Propostas, com inscrições até 15 de junho; Coordenador de Engenheira, até 26 de junho; e Analista Tributário Pleno, com inscrições até 13 de julho.

Oportunidades de estágio na Danone

A Danone Brasil, líder em produtos lácteos e de nutrição especializada, anunciou a abertura do Programa de Estágio 2026, em parceria com a Companhia de Estágios.

As inscrições estarão abertas de 18 de maio a 18 de junho, por meio do portal de carreiras da empresa .

As vagas são voltadas a estudantes de bacharelado, licenciatura ou tecnólogo com formação prevista entre dezembro de 2027 a dezembro de 2028.

A jornada é de 6 horas diárias (30 horas semanais), com bolsa-auxílio e pacote de benefícios completo, que inclui day off de aniversário, desconto em produtos Danone e muito mais.

Em São Paulo, as oportunidades estão abertas nas áreas de Remuneração e Benefícios, Pesquisa e Desenvolvimento, Controles Internos, Invoice to Cash, Finanças, Nutrição Especializada, Pesquisa e Inovação e Desenvolvimento de Categoria (Vendas), em modelo híbrido de trabalho. Em Poços de Caldas (MG), os candidatos podem concorrer a vagas 100% presenciais, nas áreas de Compras e Gestão de Fornecedores e Industrial.

Os candidatos passarão por oito etapas: inscrição (até 18/06), jornada online, bate-papo com a Companhia de Estágios, dinâmica em grupo presencial, entrevistas online, processo admissional e, por fim, início das atividades em agosto.

Construtora Tenda abre inscrições

A Construtora Tenda, referência nacional em habitação popular, está com frentes de contratação abertas em diferentes regiões do país para reforçar suas equipes operacionais e técnicas.

No Nordeste, os destaques são Recife (PE), que promove um mutirão com 25 vagas para funções como Ceramista, Pedreiro, Encanador e Carpinteiro, e Salvador (BA), com oportunidades para Montador de Formas Metálicas e Eletricista. Já em Porto Alegre e Canoas, a companhia realiza abertura de vagas para estágio em Engenharia Civil.

As oportunidades são destinadas a estudantes a partir do 3º semestre e têm como objetivo reforçar o time de obras da companhia na região.

Os estagiários atuarão diretamente no acompanhamento das atividades dos canteiros de obras, com jornada de segunda a sábado, das 7h às 12h.

Os interessados devem enviar currículo via WhatsApp, para o número (51) 9538-9906, canal de recrutamento da companhia para o processo seletivo, até o dia 13 de junho.

Para as vagas de Recife, as inscrições vão até 05 de junho via WhatsApp (81) 98578-4645.

Em Salvador, os interessados devem enviar currículo até 25 de maio para o WhatsApp (71) 99963-0011.

Para as oportunidades no ABC Paulista (Santo André), a seleção será presencial no dia 27 de maio, às 9h, diretamente na obra Panorama (Rua Adriático, 541 – Jardim do Estádio), sendo necessário levar currículo impresso e procurar por Vinicius.

Águas do Rio oferece 100 vagas Jovem Aprendiz

A Águas do Rio, empresa de saneamento que atua em 27 cidades do estado do Rio de Janeiro, abriu 100 vagas para duas novas turmas do programa Jovem Aprendiz, voltadas a jovens de 16 a 22 anos que estejam cursando ou já tenham concluído o Ensino Fundamental ou Médio.

As oportunidades são para formação nas áreas de Eletricista Instalador Predial e Instalador Hidráulico, profissões com forte demanda no mercado e que podem representar a primeira chance de inserção profissional.

Além da capacitação técnica e da experiência prática dentro de uma das maiores empresas do ramo no país, os selecionados receberão salário, assistência médica e odontológica, vale-transporte, vale-alimentação, seguro de vida e acesso a plataformas de saúde mental e bem-estar.

A iniciativa faz parte da estratégia da concessionária do grupo Aegea de incentivar a inclusão produtiva e ampliar oportunidades para quem está começando a carreira, especialmente em regiões atendidas pela companhia. As inscrições vão até 21 de julho pelo seguinte link: https://aegea.gupy.io/jobs/11320256.