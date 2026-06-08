Cessar-fogo em jogo? Entenda riscos após nova escalada entre Israel e Irã

A troca de ataques entre Israel e Irã nesta segunda-feira, 8, expôs a fragilidade do cessar-fogo negociado pelos Estados Unidos em abril e aumentou as dúvidas sobre a viabilidade de um acordo mais amplo para encerrar o conflito no Oriente Médio.

O episódio ocorreu após Israel bombardear alvos ligados ao Hezbollah em Beirute, no Líbano. Em resposta, o Irã lançou mísseis contra território israelense e prometeu continuar reagindo caso os ataques persistam.

Israel retaliou com bombardeios contra instalações militares iranianas e atingiu também a empresa petroquímica Karun, uma das principais do país.

A escalada aconteceu poucas horas depois de o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmar que pediria ao primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, que não respondesse aos ataques iranianos e desse mais tempo à diplomacia.

Segundo relatos de autoridades americanas e israelenses, Trump telefonou para Netanyahu no domingo e pediu contenção. Ainda assim, Israel avançou com a ofensiva.

Trégua já enfrentava obstáculos

Segundo o Wall Street Journal, apesar de o cessar-fogo entre EUA e Irã estar formalmente em vigor desde 8 de abril, ele nunca eliminou um dos principais pontos de atrito da região: a guerra paralela entre Israel e Hezbollah no Líbano.

Desde o início das negociações com Washington, Teerã insiste que qualquer acordo duradouro precisa incluir o fim das operações israelenses contra o grupo libanês apoiado pelo Irã.

Israel, por outro lado, sustenta que sua campanha contra o Hezbollah não faz parte das negociações com os iranianos e deve continuar independentemente de um eventual entendimento entre Washington e Teerã.

Essa divergência transformou o Líbano em um dos principais obstáculos para um acordo de paz mais amplo.

Na semana passada, Israel e o governo libanês chegaram a anunciar uma trégua mediada pelos Estados Unidos. O acordo, porém, foi rejeitado pelo Hezbollah, que considerou os termos equivalentes a uma rendição. Desde então, os confrontos voltaram a se intensificar.

Trump enfrenta interesses conflitantes

A nova crise também evidencia os diferentes objetivos de Trump e Netanyahu.

A Casa Branca tenta avançar nas negociações com o Irã para reduzir as tensões na região e normalizar a navegação no Estreito de Ormuz, rota por onde passa cerca de um quinto do petróleo consumido no mundo.

O bloqueio parcial da região já provocou alta nos preços da energia e aumentou preocupações inflacionárias nos Estados Unidos, um tema politicamente sensível para Trump diante das eleições legislativas deste ano.

Já Netanyahu enfrenta pressões internas para adotar uma postura mais dura contra Irã e Hezbollah. Segundo o WSJ, o premiê israelense é cobrado tanto por aliados quanto por adversários a demonstrar firmeza diante das ameaças à segurança do país.

O resultado é um alinhamento cada vez mais complexo entre Washington e Jerusalém. Embora os Estados Unidos continuem apoiando Israel, os recentes episódios sugerem divergências sobre o ritmo e a intensidade das operações militares.

Mercado reage ao aumento das tensões

O risco de deterioração do cessar-fogo também já começou a impactar os mercados globais.

O petróleo Brent chegou a subir mais de 5% e se aproximou de US$ 98 por barril após os ataques. Analistas avaliam que uma escalada militar aumenta o risco de interrupções no transporte de petróleo pelo Estreito de Ormuz e também no Mar Vermelho.

A preocupação ganhou força depois que os rebeldes houthis, grupo apoiado pelo Irã no Iêmen, anunciaram uma nova ofensiva contra Israel e declararam um bloqueio total à navegação israelense no Mar Vermelho.

Além disso, autoridades iranianas alertaram que novas ações contra instalações energéticas do país poderão provocar retaliações contra ativos de petróleo e gás ligados a Israel, aos Estados Unidos e a seus aliados na região.

O que está em jogo agora

A ofensiva iraniana foi considerada por analistas como o teste mais sério ao cessar-fogo firmado em abril.

Além da troca direta de ataques entre Irã e Israel, a crise amplia a desconfiança entre Teerã e Washington. O governo iraniano já afirmou que os Estados Unidos têm responsabilidade pela escalada regional e que as conversas seguem em um ambiente de "profunda desconfiança".

O risco imediato é que os ataques se transformem em um ciclo contínuo de retaliações, reduzindo o espaço para a diplomacia e dificultando qualquer acordo sobre o programa nuclear iraniano, a guerra no Líbano e a segurança das rotas marítimas da região.