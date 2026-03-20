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Qual participante ganhou mais 'Provas do Líder' na história do BBB?

Enquanto muitos lutam para escapar do paredão, alguns poucos conseguem assumir o poder repetidas vezes e ditar o ritmo da casa

Da Redação
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Redação Exame

Publicado em 20 de março de 2026 às 15h19.

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Se tem uma coisa que muda o rumo do Big Brother Brasil, é a liderança. Imunidade, poder de indicação e aquele controle estratégico da semana. Não é pouca coisa. E quando alguém repete isso várias vezes, deixa de ser coincidência e vira domínio.

O maior vencedor de 'Provas do Líder'

No topo desse ranking está Lucas Buda, do Big Brother Brasil 24. Ele não só ganhou duas ou três vezes, ele venceu cinco provas do líder. É o maior número já registrado no programa. Um desempenho que coloca o nome dele direto na conversa dos jogadores mais competitivos da história recente do reality.

Três brothers disputam segundo lugar

Três participantes já venceram a Prova do Líder quatro vezes na mesma edição: Alberto e Jonas, no BBB 26, e João Pedro, no BBB 25.

No fim das contas, o ranking dos maiores campeões escancara que carisma ajuda, mas quem vence prova também vai longe no jogo, já que tanto Lucas Buda quanto João Pedro chegaram na reta final do jogo. Lucas foi o 19º eliminado de sua edição, enquanto João Pedro ficou em 3º lugar.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana.

No Globoplay, é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.

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