Quantas vezes Jonas já foi líder no BBB 26?

Se há alguém que já se acostumou com a chave do quarto do Líder no Big Brother Brasil 26, esse alguém é Jonas. O brother já conquistou o posto máximo da casa quatro vezes ao longo da temporada.

Primeira liderança

A primeira liderança veio na quarta prova do Líder da edição. Jonas venceu a disputa final contra Marciele e vestiu o roupão vermelho pela primeira vez.

Dobradinha de resistência

Na semana seguinte ele repetiu o feito. Jonas venceu a quinta prova do Líder após resistir por 23 horas e mostrou que não estava ali por acaso. A dobradinha colocou o participante em posição estratégica dentro do jogo e aumentou sua influência nas decisões da casa.

Pode pedir música?

A terceira liderança veio logo depois, na sexta prova. Com três vitórias consecutivas, Jonas passou a ser visto pelos rivais como um adversário "impossível" de mandar para o Paredão.

Liderança em dupla

A quarta conquista aconteceu na oitava prova do Líder, dessa vez foi uma liderança em dupla com Alberto Cowboy, reforçando a fama de competidor forte. Com quatro lideranças no currículo, Jonas se consolidou como um dos nomes mais dominantes das provas da história do Big Brother Brasil.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.