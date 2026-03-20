BBB 26 ficou 'chato' com lideranças repetidas? Público reclama nas redes

O Big Brother Brasil 26 vem levantando uma discussão cada vez mais presente entre os fãs do reality: quando as lideranças se repetem demais, o jogo começa a parecer travado.

Nessa edição, Alberto Cowboy conquistou, na última quinta-feira, 19, a sua quarta liderança, sendo três delas de forma consecutiva. Jonas, seu aliado no jogo, também foi líder quatro vezes, com três também consecutivas. Os dois, inclusive, dividiram uma das lideranças.

Poder concentrado desinteressa o público

Não é exatamente uma novidade que alguns participantes se destaquem nas provas e acumulem vitórias. Lucas Buda, do BBB 24, venceu a Prova do Líder cinco vezes, enquanto João Pedro, do BBB 25, também foi líder quatro vezes, assim como Alberto e Jonas. O problema aparece quando essas conquistas se tornam frequentes demais e acabam concentrando o poder sempre nas mesmas mãos.

Para quem acompanha de fora, a sensação é clara: o jogo parece estagnado. Um participante — muitas vezes ao lado de seus aliados — permanece em posição confortável, desfrutando dos privilégios da liderança e influenciando decisões importantes semana após semana.

Enquanto isso, outros jogadores ficam sem espaço para virar protagonistas da história. E um reality show depende de movimento para manter o interesse do público.

Rotatividade importa em outros realities

Em muitos formatos de reality pelo mundo, a própria dinâmica tenta evitar esse tipo de concentração de poder. Em "A Fazenda", por exemplo, o fazendeiro da semana sempre é definido por uma prova em que os três indicados a roça disputam. Isso garante que o fazendeiro atual não repita o cargo, já que ele tem imunidade. Mesmo que um peão vença duas ou três vezes, nunca será de forma consecutiva.

O próprio BBB já testou algo parecido. Na edição 12, da qual Jonas Sulzbach participou, o líder da semana ficava impedido de competir na prova seguinte. A ideia era simples: garantir novas lideranças e, consequentemente, novas narrativas dentro da casa.

BBB também é uma novela

Essa lógica conversa com algo fundamental para o entretenimento televisivo, que diz que um reality show também deve funcionar, de certa forma, como uma novela. O público acompanha personagens, torce, muda de opinião e espera reviravoltas. E novela nenhuma sobrevive sendo repetitiva.

O espectador quer ver novos protagonistas surgindo, alianças se rompendo, intrigas ganhando força e mudanças reais de poder. Quando o comando da casa permanece sempre nas mesmas mãos, essas viradas ficam mais raras.

Fãs criticam nova liderança de Cowboy (Reprodução / Instagram: @bbb)

Festa do Líder perde o apelo

Outro efeito colateral aparece em uma dinâmica relativamente recente do programa: a Festa do Líder.

Desde o BBB 20, a produção passou a investir forte nesse momento, criando festas temáticas personalizadas para cada vencedor da semana. A expectativa do público gira em torno da decoração, da homenagem ao líder e da atmosfera da noite.

Só que quando o mesmo participante vence várias vezes, a surpresa diminui. A curiosidade que existia em descobrir “como será a festa do líder desta semana?” começa a perder força. A dinâmica, que deveria ser um evento especial, passa a parecer mais do mesmo.

E isso pode impactar o engajamento do público. Um exemplo é que, depois de três lideranças consecutivas de Jonas, o público ficou ansioso para a Festa do Líder da Samira, com o tema "Circus" da Britney Spears, e a movimentação chamou a atenção da Globo, que usou seu perfil no X (antigo Twitter) para engajar com os usuários.

Importante dizer: a responsabilidade não está nos participantes. Quem vence provas está apenas jogando bem dentro das regras estabelecidas. Mas talvez seja hora da produção olhar para o formato e refletir se a dinâmica atual ainda favorece o tipo de jogo que mantém o público envolvido.

Porque, em reality show, assim como em qualquer boa história, o poder precisa circular. Sem isso, o jogo perde tensão — e a graça vai embora junto.

o programa já estava morno e mais uma semana em looping — yasmin vasconcelos 🥂 (@headofaphrodite) March 20, 2026

O bbb vai acabar por causa dessa dinâmica burra de não tirar da prova quem já foi líder. Não tem graça NENHUMA MAIS….. — vitor.🧙🏼‍♀️ (@vitoryuh) March 20, 2026

O programa ja até perdeu a graça de ver por causa disso pic.twitter.com/Icrixikjae — M A T T 🎈 (@UNAPIRIGUETE) March 20, 2026

VIP e Xepa

Com 7 lideranças divididas entre Alberto e Jonas (três individuais e uma em dupla), os integrantes do VIP e da Xepa também costumam ser os mesmos. Alberto, Jonas, Jordana, Marciele e, em alguns momentos, Gabriela, são figurinhas carimbadas com o colar do VIP, enquanto alguns participantes como Leandro e Chaiany nunca saíram da Xepa durante toda a edição.

Milena sobre o Barrado no Baile: "Você (Leandro) é a pessoa que mais está na XEPA, você e Chai." Ana Paula: "Eu, Chaiany e Boneco." Milena: "Ele estão mais. Você foi para o VIP duas vezes e te tiraram. Eles não foram mesmo." #BBB26 pic.twitter.com/l6hjZTkPes — Central Reality (@centralreality) March 18, 2026

Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.