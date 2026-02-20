BBB 26: quem são os possíveis alvos do líder Jonas para o Paredão

Após vencer a terceira Prova do Líder consecutiva no Big Brother Brasil 26, Jonas Sulzbach começou a discutir possíveis indicações ao Paredão no Quarto do Líder.

Em conversa com Alberto Cowboy e Jordana, o veterano afirmou que vai ouvir aliados, mas promete seguir “o seu critério” na decisão.

O trio avaliou cenários após a discussão com Gabriela na madrugada de sexta-feira, 20, e levantou nomes para a indicação do Líder. Cowboy sugeriu Breno como possível alvo por ter sido próximo de Marcelo, eliminado no último Paredão.

Jonas, porém, descartou o biólogo neste momento, dizendo não ter questões pessoais com ele e reconhecendo sua postura de respeito no jogo.

Possíveis alvos do líder Jonas no BBB 26

Ao organizar os totens na mesa tática, Jonas indicou que seus principais nomes para a berlinda passam por Leandro Boneco, Ana Paula Renault, Babu Santana e Milena.

Ele também chegou a considerar Samira e Juliano Floss, mas demonstrou dúvida sobre esses dois nomes. Solange Couto foi citada e descartada como opção neste momento. Já Chai e Breno não aparecem, por ora, entre as prioridades do Líder.

Jordana disse que os aliados podem concentrar votos em Samira no Confessionário, mas Jonas avaliou que repetir a estratégia do último Paredão pode não ser a melhor opção agora.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças.

O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana. No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.