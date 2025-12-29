Quem foram os finalistas do BBB 25?

A final do Big Brother Brasil 25 foi exibida na noite de 22 de abril de 2025 e marcou o encerramento de uma edição que celebrou os 25 anos do reality show na TV Globo.

Após mais de três meses de confinamento, os participantes Renata Saldanha, Guilherme Vilar e João Pedro Siqueira chegaram à final e disputaram a preferência do público em uma votação que mobilizou milhões de fãs em todo o país.

Quem ganhou o BBB 25?

Com 51,90% dos votos do público, Renata Saldanha foi consagrada a campeã do BBB 25. Guilherme Vilar ficou em segundo lugar, com 43,38% da votação, enquanto João Pedro Siqueira terminou a disputa na terceira colocação, com 4,72% dos votos.

Como vencedora da edição, Renata recebeu o prêmio principal de R$ 2,72 milhões. Guilherme, segundo colocado, ganhou R$ 150 mil, e João Pedro, terceiro lugar, ficou com R$ 50 mil.

A final também foi marcada pela polêmica envolvendo o "Voto Único", modelo de votação em que cada pessoa pode votar apenas uma vez, mediante CPF, e que passou a coexistir com o voto da torcida, no qual é possível votar múltiplas vezes. Após a divulgação do resultado, a Globo mostrou que Guilherme Vilar venceu Renata Saldanha no Voto Único, mas perdeu na média geral, que combina esse formato com o voto ilimitado.

BBB 26

A próxima edição do Big Brother Brasil vai estrear no dia 12 de janeiro, após a novela "Três Graças". A nova temporada dará mais controle do jogo ao público, que vai escolher os participantes do grupo "Pipoca" e vai poder tomar decisões durante o reality, como trocar participantes considerados "plantas".

Além disso, a edição vai contar com um novo grupos, os "Veteranos", ex-participantes de outros BBBs que vão retornar ao confinamento.