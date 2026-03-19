BBB 26: pela quarta vez, Alberto Cowboy é o novo líder

Brother venceu Jordana e Milena na quarta fase da Prova do Líder

BBB 26: Alberto vence pela quarta vez a Prova do Líder

BBB 26: Alberto vence pela quarta vez a Prova do Líder

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 19 de março de 2026 às 23h20.

A décima Prova do Líder do Big Brother Brasil 26 foi vencida por Alberto Cowboy. Ele venceu três etapas classificatórias e a grande final contra Jordana e Milena.

Veja como foi:

Primeira etapa

Na primeira parte, os confinados enfrentaram desafios individuais que exigiam desempenho e pontuação. Ao final, apenas os oito melhores colocados garantiram vaga na etapa decisiva, afunilando a competição dentro da casa.

Avançaram para a fase final Alberto e Jonas, ambos com 60 pontos, além de Milena, que marcou 59. Também seguem na disputa Ana Paula, Gabriela, Solange Couto, Marciele e Jordana.

Os oito competidores vão disputar uma segunda etapa, que vai definir novos classificados. A terceira e última etapa, que vai definir o Líder da semana, será disputada ao vivo, durante o programa.

Segunda etapa

Na segunda fase, os concorrentes enfrentaram um "jogo da memória" que classificaria os seis que conquistassem cinco pontos primeiros.

Os classificados para a terceira fase foram Alberto, Gabriela, Milena, Ana Paula, Jordana e Marciele.

Terceira etapa

Na terceira fase, os participantes foram desafiados a usar o sentido do tato. Uma caixa escondia três alimentos em seu interior, e cada um, na sua vez, precisava inserir as mãos pelas aberturas laterais para tocar e identificar o que estava ali dentro.

Depois disso, diante de um totem, eles tinham que selecionar três entre seis plaquinhas, de acordo com o que acreditavam ter encontrado na caixa. Na sequência, precisavam correr para apertar o botão.

Milena, Alberto e Jordana se classificaram para a final, que será ao vivo, durante o programa.

 

Final

Os três brothers tiveram que ficar em frente a um móbile com bags do iFood. O novo Líder teria que identificar duas bags que estavam tocando o dingle do patrocinador.

O vencedor foi Alberto Cowboy, que vai poder desfrutar dos benefícios da liderança e indicar um brother direto para o Paredão.

Desclassificados podem ir ao Paredão

Os piores da disputa foram Samira, Chaiany, Leandro e Juliano. Os quatro brothers participarão de uma dinâmica na próxima sexta-feira, 20, e um deles será emparedado.

Vip e Xepa

Os participantes que estão no VIP da semana:

  • Alberto
  • Jonas
  • Jordana
  • Marciele

Os brothers que ficaram na Xepa da semana:

  • Ana Paula
  • Juliano
  • Gabriela
  • Chaiany
  • Milena
  • Samira
  • Leandro
  • Solange

Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças.

O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana. No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.

