BBB 26: pela quarta vez, Alberto Cowboy é o novo líder

BBB 26: Alberto vence pela quarta vez a Prova do Líder
Redação Exame
Publicado em 19 de março de 2026 às 23h20.
A décima Prova do Líder do Big Brother Brasil 26 foi vencida por Alberto Cowboy. Ele venceu três etapas classificatórias e a grande final contra Jordana e Milena.
Veja como foi:
Na primeira parte, os confinados enfrentaram desafios individuais que exigiam desempenho e pontuação. Ao final, apenas os oito melhores colocados garantiram vaga na etapa decisiva, afunilando a competição dentro da casa.
Avançaram para a fase final Alberto e Jonas, ambos com 60 pontos, além de Milena, que marcou 59. Também seguem na disputa Ana Paula, Gabriela, Solange Couto, Marciele e Jordana.
Os oito competidores vão disputar uma segunda etapa, que vai definir novos classificados. A terceira e última etapa, que vai definir o Líder da semana, será disputada ao vivo, durante o programa.
Na segunda fase, os concorrentes enfrentaram um "jogo da memória" que classificaria os seis que conquistassem cinco pontos primeiros.
Os classificados para a terceira fase foram Alberto, Gabriela, Milena, Ana Paula, Jordana e Marciele.
Na terceira fase, os participantes foram desafiados a usar o sentido do tato. Uma caixa escondia três alimentos em seu interior, e cada um, na sua vez, precisava inserir as mãos pelas aberturas laterais para tocar e identificar o que estava ali dentro.
Depois disso, diante de um totem, eles tinham que selecionar três entre seis plaquinhas, de acordo com o que acreditavam ter encontrado na caixa. Na sequência, precisavam correr para apertar o botão.
Milena, Alberto e Jordana se classificaram para a final, que será ao vivo, durante o programa.
Os três brothers tiveram que ficar em frente a um móbile com bags do iFood. O novo Líder teria que identificar duas bags que estavam tocando o dingle do patrocinador.
O vencedor foi Alberto Cowboy, que vai poder desfrutar dos benefícios da liderança e indicar um brother direto para o Paredão.
Os piores da disputa foram Samira, Chaiany, Leandro e Juliano. Os quatro brothers participarão de uma dinâmica na próxima sexta-feira, 20, e um deles será emparedado.
Juliano Floss e Chaiany lamentam o desempenho na #ProvaDoLíder
Juliano: "Porque eu sou tão ruim de prova? Eu não nasci pra isso, velho."
Chaiany: "Eu sou ruim de tudo." #BBB26 #RedeBBB pic.twitter.com/nPsGQABskY
— Big Brother Brasil (@bbb) March 19, 2026
Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças.
O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana. No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.